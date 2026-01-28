保障隱私安全 台灣虎航工作證2月起移除中文姓氏

快訊

中央社／ 台北28日電
台灣虎航。聯合報系資料照
為保障員工隱私與安全，台灣虎航今天宣布，2月1日起，第一線人員可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌，新版設計將移除中文姓氏並輔以英文別名供外籍旅客辨識。

隨著自媒體盛行，許多旅客喜愛透過鏡頭記錄飛行過程，為保障員工的隱私與安全，台灣虎航今天發布新聞稿宣布職場優化措施。

台灣虎航說，2月1日起第一線員工可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌，新版設計將移除中文姓氏並輔以英文別名供外籍旅客辨識，透過調整資訊呈現方式，避免全名過度揭露。

台灣虎航表示，為維護旅客的搭機品質及肖像權，並尊重第一線員工隱私空間，請旅客在拍攝航程紀錄時，避免在未經同意下將鏡頭對準其他乘客或正在執勤中的工作人員。

除隱私保護，台灣虎航說，自今年1月1日起，已正式開放客艙組員可配戴眼鏡執勤，此舉目的在減輕客艙組員長時間在較乾燥客艙環境下配戴隱形眼鏡的不適感，讓組員能以最佳的狀態執勤。

