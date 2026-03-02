春末螢火蟲季攻略：賞螢景點ｘ住宿推薦

【FunTime小編群】每年春末至初夏，約在4月至5月間，是台灣最夢幻的賞螢季節。夜晚的山林與步道會悄悄亮起點點螢光，為大自然增添一份靜謐而浪漫的氛圍。螢火蟲的出現，也成了規劃小旅行的最佳時機。不過由於賞螢的地點多位在山區，因此住宿也常常一位難求，提早預訂合適的賞螢住宿，就能讓夜晚的螢光之旅更加悠閒、無憂。

新竹內灣

新竹內灣 。圖／IG, gotravel.dogtravel

台灣鐵路中分支的新竹內灣線，是連接新竹市與新竹縣的橋梁之一，沿線有不少新竹推薦景點，走進內灣車站，彷彿在與時空對話般，懷念氛圍拉滿。每年四到五月，新竹內灣是都市人最愛的賞螢景點之一，螢火蟲在夜空中閃耀，心也跟著平靜了不少，更希望大家能夠一起愛護螢火蟲這渺小的生命。

【新竹賞螢推薦住宿】丘上民宿

丘上民宿 。圖／agoda

丘上民宿 。圖／agoda

位於新竹縣竹東鎮的丘上民宿一直是新竹賞螢的熱門住宿選擇，鄰近北埔冷泉、北埔老街，距離內灣老街約40分的車程。民宿對面的菓風麥芽工房可以享受下午茶、簡餐、火鍋、DIY，可以不用擔心山上沒東西可以吃～房型的部分則提供雙人、四人房、雙臥室別墅和獨棟小木屋，房間內還有大片的落地窗可以觀賞壯闊的山嵐美景，入夜後走出民宿就可以賞螢，真的超級方便～

訂房網評價：8.2/10(Agoda)

地址：新竹縣竹東鎮瑞峰里4鄰96號

苗栗三義 忘憂谷

苗栗三義 忘憂谷 。圖／西湖渡假村

歲月總催人長大，有些遺憾、煩惱要學會放下，台灣近年來，被定義為忘憂谷的景點越來越多，位於苗栗三義的忘憂谷，其實是在西湖渡假村後方的步道，每到夏季更成為了賞螢勝地。

三義忘憂谷在這兩年，成為了堪稱「三義藍眼淚」的賞螢聖地，到了五月還有桐花可以賞，好適合拉著三五好友，午後到龍騰斷橋與歷史斑痕交會，傍晚到三義忘憂谷賞螢去，晚上入住賞螢住宿絕佳點。

【三義賞螢推薦住宿】卓也小屋

卓也小屋 。圖／agoda

卓也小屋 。圖／agoda

坐落於苗栗三義的卓也小屋占地廣大且環境清幽，園區內除了住宿的地方外，還有咖啡館、蔬食餐廳、藍染體驗館，古色古香的木造建築以及池塘景色彷彿來到江南水鄉。住宿方面提供多元的房型可以選擇，包含雙人、四人、六人以及十人房，不論是情侶、家庭還是三五好友出行都非常合適！晚上園區有賞螢秘境的導覽活動，直接由民宿人員帶你探訪最美的夢幻綠光～

小編偷偷說：4-5月初是園區鳶尾花盛開的季節，賞螢&賞花一次滿足

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村13鄰崩山下1-9號

台中東勢

台中東勢 。圖／IG, _wei.1107

位於台中東勢的「東勢林場」有著「中部最美生態花園」的美稱，群山環繞、清幽靜謐，一年四季皆有不同的景色，像是1月的梅花，2-3月的櫻花、杜鵑花，4-5月的油桐花、11-1月的楓紅季節。東勢林場還建立了螢火蟲觀賞區，每年4月是螢火蟲大量出沒的季節，是中部賞螢的大本營！

【台中賞螢推薦住宿】梨的故事館

梨的故事館 。圖／agoda

梨的故事館 。圖／agoda

梨的故事館位於台中東勢的擁葉生態休閒農場裡，農場被群山環繞、環境清幽，擁有多種原生植物，還有鳥類、甲蟲類、蝴蝶、螢火蟲等棲息在此處，是絕佳的大自然小教室。房型方面有提供兩人及六人房，民宿還有各式活動可以參與，包括採果、水果醋、陶藝製作等，夜晚不用跑到別處，在園區裡就可以看到一閃一閃的螢火蟲喔！

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：台中市東勢區東崎路三段688巷168號

南投鹿谷 溪頭森林遊樂區

溪頭森林遊樂區 。圖／IG, nba_125777

溪頭的雲霧繚繞、溪水川流總能把南投鹿谷鄉幻化成另一個世外桃花源，更是台灣人每到夏季的避暑勝地。四五月時，是萬盞小燈籠的首映會，賞螢成了夏季最不可錯過的清單之一。

大家想到鹿谷都會直接想到那個有如仙境的忘憂森林，但每到四月，鹿谷鄉可是有一閃一閃的繁繁星點等著大家呢！賞螢住宿更是需要事先預訂！

【南投賞螢推薦住宿】聽濤園山莊

聽濤園山莊 。圖／agoda

聽濤園山莊 。圖／agoda

聽濤園山莊位於溪頭主流北勢溪旁，潺潺的流水聲不絕於耳，因而取名聽濤園，結合日式和中式特色的建築，隱身在綠意盎然的森林中，就像來到一座世外桃源。房型的部分提供二人、四人以及六人、八人的房型可以選擇，民宿的餐廳還提供當地山中野菜做成的特色料理，是入住這裡不能錯過的美味，夜晚則有夜間賞螢和竹燈籠DIY的活動，是南投賞螢之旅的優質選擇！

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

地址：南投縣鹿谷鄉和雅村愛鄉路1-12號

