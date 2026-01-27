快訊

殘忍保母姊妹虐死1歲童「剴剴」 二審今仍判無期、18年

經典賽／大谷翔平不想被客氣對待 井端弘和：他說不要特別待遇

美最高法院裁決前先下手？川普對韓加關稅 專家：期待今年穩定落空了

香港航空推「8折早鳥優惠」 搶先規劃今年度旅行

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
精選航線早鳥優惠推出。　圖：香港航空／提供
精選航線早鳥優惠推出。　圖：香港航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港航空推出早鳥優惠專案！即日起至2026/02/03，預訂2026/03/02-05/31期間出發的指定子艙位及目的地之來回機票，即享票價8折優惠！立即規劃你的新年專屬旅程。

▲即日起至2026/02/03，推出8折機票優惠活動。　圖：香港航空／提供
▲即日起至2026/02/03，推出8折機票優惠活動。　圖：香港航空／提供

目的地包括香港、北京、成都天府、重慶、西安、麗江、上海、杭州、南京、海口、三亞、曼谷、布吉、峇里島、峴港、河內的來回機票，子艙位「T、V、W、O」，旅客在訂票時可留意所有合資格優惠已在航班搜尋結果之票價中自動扣減，頁面顯示價格即為折扣後實際金額；經濟艙包1件23kg寄艙行李。

此外，折扣優惠僅適用於機票票價，並不適用於其他稅項及附加費，優惠受條款及細則約束。 以上票價及活動相關資訊及條款可於官網查詢，請以當日系統顯示之票價與內容為準。優惠機票有限，把握機會，立即預訂！

・銷售日期：即日起至2026/02/03

・旅遊日期：2026/03/02-2026/05/31

・預訂頁面：「香港航空」官網，或洽詢各大旅行社。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機票 香港 航空

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

霍諾德攀登101完成 賈董掛旗成功喊退休

一個月前就在找好天氣！霍諾德徒手攀台北101 氣象粉專揭精準計算內幕

春節慢性處方簽1月31日開領！慢箋領藥「提前14天」 小心重複計算日期白跑

去墾丁不如去沖繩？網揭國旅「隱形成本」：測速叫整路、還要當盤子

相關新聞

香港航空推「8折早鳥優惠」 搶先規劃今年度旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港航空推出早鳥優惠專案！即日起至2026/02/03，預訂2026/03/02-05/31期間出發的指定子艙位及目的地之來回機票，即享票價8折優惠！立即規劃你的新年專屬旅程。

霍諾德「徒手爬101」延期！ 3大「觀賞點&最佳視角」超搶手 101最美咖啡廳「窗邊座被訂光」、101觀景台還能搶訂

霍諾德「徒手攀台北101」延期！ 3大觀賞點超搶手 101最美咖啡廳「窗邊座被訂光」、101觀景台還能搶訂

奇美「埃及法老展」來了！ 「台南飯店住房」懶人包 入住這2間「門票免預約」、CP值首選「每人1250元起」

奇美博物館「埃及之王」來了！ 入住「台南飯店住房」最強攻略 這2間「門票免預約」、每人1250元起爽吃甜點調酒 還能解謎闖關

Super Junior藝聲曬「台灣感性」照！先衝這家咖啡店　E.L.F.誇：太內行

「造咖男團」Super Junior出道20周年的世界巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》再次來台，今天起（1月23...

「放大版樂高」免費玩！ 統一時代百貨「樂高新年3關卡」 闖關換刮刮卡、不限金額送小馬積木

「放大版樂高」免費玩！ 統一時代百貨「樂高新年3關卡」 闖關真人版大富翁換刮刮卡、不限金額送小馬積木

E.L.F.應援懶人包！ 「SUPER JUNIOR演唱會」高雄開唱 「酒店票根優惠、SJ20周年快閃店、專屬交通號誌」統統朝聖

寶藍海降臨E.L.F.應援懶人包！ 「SUPER JUNIOR演唱會」降臨高雄 酒店票根優惠、SJ20周年快閃店、專屬交通號誌統統朝聖

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。