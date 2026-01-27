香港航空推「8折早鳥優惠」 搶先規劃今年度旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港航空推出早鳥優惠專案！即日起至2026/02/03，預訂2026/03/02-05/31期間出發的指定子艙位及目的地之來回機票，即享票價8折優惠！立即規劃你的新年專屬旅程。

▲即日起至2026/02/03，推出8折機票優惠活動。 圖：香港航空／提供

目的地包括香港、北京、成都天府、重慶、西安、麗江、上海、杭州、南京、海口、三亞、曼谷、布吉、峇里島、峴港、河內的來回機票，子艙位「T、V、W、O」，旅客在訂票時可留意所有合資格優惠已在航班搜尋結果之票價中自動扣減，頁面顯示價格即為折扣後實際金額；經濟艙包1件23kg寄艙行李。

此外，折扣優惠僅適用於機票票價，並不適用於其他稅項及附加費，優惠受條款及細則約束。 以上票價及活動相關資訊及條款可於官網查詢，請以當日系統顯示之票價與內容為準。優惠機票有限，把握機會，立即預訂！

・銷售日期：即日起至2026/02/03

・旅遊日期：2026/03/02-2026/05/31

・預訂頁面：「香港航空」官網，或洽詢各大旅行社。

