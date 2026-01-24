快訊

快訊／霍諾德取消攀爬101！台北雨勢不停：風險太大

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
艾力克斯霍諾德原本規劃90分鐘完成攀爬台北101。圖／Netflix提供
艾力克斯霍諾德原本規劃90分鐘完成攀爬台北101。圖／Netflix提供

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰徒手攀爬台北101，但因為天公不作美，台北大雨不停，最後遺憾宣布延期1天。

因天氣因素，我們無法於今日進行「赤手獨攀台北101：直播》」Skyscraper Live 活動。現已改期至1月25日（週日），於台灣時間上午9點舉行。

安全始終是我們的首要考量，感謝您的理解與體諒。

他過去受訪曾說，比起強風，他更憂心下雨釀濕滑風險。今天不僅雨勢不斷，連霧也很大，對他來說不是很好的狀況。

根據規畫，霍諾德預估整體攀登時間約90分鐘，過程中需完成92次重複動作序列。他將先攀至91樓觀景台，再挑戰最後10層樓的塔尖段，最終站上僅能容身的小型尖頂完成登頂，隨後再下攀數層樓，搭乘高速電梯返回地面。

根據中央氣象署官網資料，今天台北市信義區上午9時降雨機率80%，有短暫雨，氣溫17度，稍有寒意。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天台灣附近轉為偏東風的環境，水氣多，中高層天氣比較不穩定，所以大致上東半側包括大台北山區、基隆北海岸有明顯降雨，今天台北市可能有飄雨機會，至於台北101所在的信義區今天不時有小雨。

