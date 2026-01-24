快訊

現場直擊／霍諾德大雨爬台北101倒數！信義區封路「全員待命」

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德要爬101， 信義區交通管制。記者陳穎／攝影、中央社
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今天早上9點將挑戰徒手攀爬台北101，全球矚目。不過今天天公不作美，從凌晨就下雨，信義路周邊則為了活動封路、交通管制，所有工作人員都全部待命。

根據規畫，霍諾德預估整體攀登時間約90分鐘，過程中需完成92次重複動作序列。他將先攀至91樓觀景台，再挑戰最後10層樓的塔尖段，最終站上僅能容身的小型尖頂完成登頂，隨後再下攀數層樓，搭乘高速電梯返回地面。

這次挑戰在串流平台Netflix同步推出的全球直播節目「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）播出，預計於台灣時間24日上午9時開始，直播長達2小時，主持人已經在現場準備。

信義區交通管制。記者陳穎／攝影
信義區交通管制。記者陳穎／攝影
信義區交通管制，車輛不能進入。記者陳穎／攝影
信義區交通管制，車輛不能進入。記者陳穎／攝影

