忠泰樂生活「鬧春有樂市」開跑 打造馬年最強年貨大街

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
NOKE忠泰樂生活2026年貨大街「鬧春有樂市」盛大展開。業者／提供
迎接馬年與春節檔期買氣，NOKE忠泰樂生活推出年度重頭戲「鬧春有樂市」，自即日起開跑，以更策展化的方式打造年貨市集，搶攻節前送禮與自用品項商機。今年活動以「樂福馬拉松」為主題，結合春節與情人節雙檔期，主打「福氣起點」概念，象徵新年好運自此起跑，吸引民眾以「買福、搶福」迎接金馬年。

NOKE表示，今年年節期間正逢西洋情人節，市集以「LOVE」諧音「樂福」為主軸，將傳統年貨大街轉化為兼具設計感與節慶氛圍的「年貨禮物節」，希望讓消費者在充滿速度感與遊街感的購物場景中，一次完成送禮清單，同時帶回象徵好運的年度限定品項。

今年邁入第三年的策展型年貨市集，規模亦再升級，集結全台北中南東34個風土與生活設計品牌、超過300件年節選物，為歷年最多。市集以馬年意象規畫五大主題分區，包括「馬上加心」甜蜜伴手禮、「馬上開運」鹹香台灣味、「馬上舞吉」醇味茶酒賞、「馬上來福」開運生活選品，以及「馬上神氣」療癒設計小物，讓民眾能依需求快速挑選，提升逛街效率。

五大分區中，「馬上加心」與「馬上開運」最受矚目。「馬上加心」匯集李亭香、林金生香等台式糕餅老店，更邀請花蓮將軍府品牌「OOA」首度北上展出；「合興壹玖肆柒」推出NOKE獨家限定禮盒，搶攻送禮市場。「馬上開運」則整合魚香涎、水根行、美好花生等品牌，以台灣農產開發的點心與醬物，打造年節高人氣「鹹食系」伴手禮。

為滿足春節聚會與餐敘需求，「馬上舞吉」集結S.C Lab仃杉茶酒、望山穗、梅侍等台味酒款，並與日月老茶廠、女兒不懂茶合作提供茶禮組；生活風格區「馬上來福」則帶來印花樂、眠腦 minnao、郁郁 YùYù 等品牌，提供招福生活用品與風水小物。「馬上神氣」則以療癒系設計為主軸，推出多款以招財、增運為概念的小物，成為年節前最受年輕族群關注的亮點。

NOKE表示，今年年節買氣預期較去年更熱絡，「鬧春有樂市」將透過策展化內容與多樣化品牌組合，帶動商場春節檔期整體來客數與業績表現，為金馬年搶得開春第一波消費動能。

