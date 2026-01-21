《赤手登峰》大神 Alex Honnold 周六征服101！賈永婕急發2禁令

台北101董事長賈永婕今（21）日於社群平台發文，分享與世界頂尖攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）的合照，以及團隊祈福拜拜的畫面，興奮直呼：「大家都非常期待本週六的攀爬活動！」她透露，這次計畫動員了美國 Netflix 與英國極限運動拍攝團隊，現場工作人員超過百人，整體拍攝與執行涉及高度專業與大量精密演算，任務複雜且挑戰性極高。

為確保活動順利執行，賈永婕特別列出「請勿闖入管制區域」與「請勿自行操作無人機拍攝」兩點重要事項，懇請大眾體諒配合：「請讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務。」她強調，民眾應尊重專業團隊的作業規劃，切勿擅自操作無人機，以免影響拍攝安全與飛行判斷，並呼籲大家收看 Netflix 官方直播，透過即時講解捕捉最安全的精彩瞬間。

無繩索攀登508公尺 近日試爬民眾直擊

這場震撼國際的極限挑戰，將由 Alex Honnold 面對高度達508公尺（約1,667英呎）的玻璃、鋼骨與混凝土。他計畫在完全不使用繩索或安全保護裝備的情況下，僅憑雙手雙腳一口氣攀上101層。這場壯舉將透過 Netflix 全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北 101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現。近日已有不少民眾目擊他在101外牆試爬，紛紛驚呼：「心臟幫他漏了好幾拍！」

從岩壁到摩天大樓：環境不可預測的極限測試

與他在奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）中攀爬的花崗岩岩壁不同，摩天大樓的結構更具重複性且坡度陡峭，對於全身肌群的使用方式也有所改變。Alex 坦言，這是他首次挑戰如此高聳的人造建築，其不可預測性是一大考驗。他在接受 Netflix 專訪時提到，選擇台北101是因為它是一座「令人驚嘆且不可思議」的建築，且相較於其他大樓，101的設計獨具魅力且具備攀爬的可行性。

心境轉折：世界大師與人父身分的成功定義

如今已為人父的 Alex，挑戰心態對比以往有所轉變。他在訪談中分享了如何調節恐懼，並提到現在對「成功」的定義已不再僅是攻頂，而是如何在追求卓越的同時，周全地應對風險並平安歸來。這場結合極限體能與尖端技術的國際盛事，將讓台灣再次躍上世界舞台。賈永婕最後也信心喊話：「一起讓這場國際級活動順利完成，請與我們一起創下台灣的驕傲！」