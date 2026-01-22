快訊

根據統計農曆新年的住宿搜尋趨勢，台北於2026年首度攀升至第三名。　圖：Agoda／提供
根據統計農曆新年的住宿搜尋趨勢，台北於2026年首度攀升至第三名。　圖：Agoda／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布農曆新年的亞洲熱門目的地排行榜，其中，台北（台灣）首度擠進亞洲前三名，成為一大亮點。

根據 Agoda 農曆新年（02/14-02/18）的住宿搜尋趨勢，東京與曼谷近兩年在亞洲城市的整體排名中皆穩居第一與第二名的寶座，而台北則於2026年首度攀升至第三名，緊隨其後的則是大阪（日本）與首爾（南韓）。除了區域排名上升以外，也觀察到台灣市場的國際旅客來源持續產生變化。雖然台北、高雄與台中仍是農曆新年期間國際旅客最常搜尋的台灣城市，但旅客來源的結構已逐漸轉變。

2026年，對台灣展現高度旅遊興趣的前三大國際旅客市場分別為南韓、香港菲律賓。菲律賓不僅首次進榜，其對台灣的旅遊搜尋量高達91%，成長幅度在亞洲市場居冠。相較之下，2025年對台灣展現高度旅遊興趣的前三大市場來源則為香港、南韓與馬來西亞，顯示東南亞市場的需求逐漸升溫，同時東北亞國際旅客來台短程旅遊的熱度也依然不減。

▲2026年東南亞市場來台的旅遊需求逐漸升溫，同時北亞國際旅客來台短程旅遊的熱度也依然不減。　圖：Agoda／提供
▲2026年東南亞市場來台的旅遊需求逐漸升溫，同時北亞國際旅客來台短程旅遊的熱度也依然不減。　圖：Agoda／提供

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「農曆新年是亞洲最重要的旅遊旺季之一，很高興看到台北首度躍升亞洲前三大熱門目的地，顯示有越來越多旅客選擇在節假時到台灣享受城市之旅。同時我們也觀察到入境台灣旅遊的需求更加多元，菲律賓等新興市場對台灣的旅遊興趣也持續攀升。Agoda 將持續透過豐富的旅遊商品與便捷的搜尋工具，協助旅客無論是造訪台灣，或前往亞洲各地迎接馬年，都能更聰明地規劃行程，並找到高性價比的旅遊選擇。」

迎接農曆新年的旅遊熱潮，旅客可以透過 Agoda 探索多元且完整的商品，包含超過600萬間度假住宿、逾13萬條航班路線以及30萬項以上的活動體驗。此外，旅客也能於農曆年前登場的 Mega Sale 享受超值優惠：02/10-02/13 VIP優先享最低9折的專屬折扣；02/14-02/28全站商品最低9折起；02/17則將祭出限時快閃優惠，最低85折起。

※以上數據來源：數據蒐集期間為2025/12/01-12/25，統計入住日期為2026/02/14-02/18之住宿搜尋量，並與去年同期蒐集之入住日期為2025/01/29-02/02（農曆新年期間）的數據進行比較。

農曆新年「亞洲熱門目的地」排行 台灣超越大阪、首爾 首登前三！

