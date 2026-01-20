快訊

為30天寒假拚了？今天結業、明天開學 時空錯亂全台學生崩潰

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

聽新聞
0:00 / 0:00

《Pokémon GO》10周年重返臺南 CHARGESPOT 30分鐘免費借電抓寶不斷電

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pokémon GO 10周年重返臺南都會公園，CHARGESPOT提供30分鐘免費借電助訓練家暢玩3天。圖／CHARGESPOT提供
Pokémon GO 10周年重返臺南都會公園，CHARGESPOT提供30分鐘免費借電助訓練家暢玩3天。圖／CHARGESPOT提供

訓練家們集合啦！《Pokémon GO》10周年大型實體活動再度回到臺南，繼2018年首度選擇臺南都會公園舉辦專屬活動後，2026年全球大型活動「Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南」將於2月20日至2月22日盛大登場，再次吸引全球訓練家齊聚府城。

臺南市長黃偉哲表示，本次活動主會場設於臺南都會公園，白天規劃中央村莊、海岸研究所、山脈地帶3大主題棲息地，並設有寶可夢主題裝飾與見面會；夜間則首度推出「超級之夜」，結合燈光、聲景與舞台演出，讓訓練家日夜皆能沉浸於遊戲樂趣。

活動合作夥伴CHARGESPOT同步推出期間限定優惠，自即日起至1月31日止，免費註冊並完成活動登錄，即有機會抽中「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題T恤。活動期間，CHARGESPOT將於現場設置7座主題借電站，提供清楚便利的補電指引，並推出臺南都會公園現場租借行動電源30分鐘免費優惠，協助訓練家無後顧之憂地投入冒險。

主會場白天票價為818元，購票訓練家可於指定活動日，遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」，以及戴著卡魯穆帽子、莎莉娜帽子的皮卡丘；加購529元的「超級之夜」加值入場券，另可獲得活動贈品並體驗夜間限定內容。限量版「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題T恤也將在活動會場開放購買，購買即可獲得兌換獨家「GO Tour」主題T恤換裝道具的禮品卡。

此外，加購500元「城市漫步加值包」的訓練家，還可額外獲得1天於臺南市全區遊玩的遊戲體驗。活動適逢農曆春節連假期間，建議及早規劃行程並多利用大眾運輸與接駁服務前往會場。

2018年Pokémon GO Safari Zone in Tainan掀起的抓寶盛況。圖／臺南市政府觀光旅遊局提供
2018年Pokémon GO Safari Zone in Tainan掀起的抓寶盛況。圖／臺南市政府觀光旅遊局提供

延伸閱讀

遊樂區遊客多下滑 南市府力推尖山埤、頑皮世界寒假遊程

中職／悍將前3位外籍野手都成短命悍將 相隔4年再找洋砲

Pokémon GO活動重回台南 市府規劃迎各地訓練家

MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情

相關新聞

《Pokémon GO》10周年重返臺南 CHARGESPOT 30分鐘免費借電抓寶不斷電

訓練家們集合啦！《Pokémon GO》10周年大型實體活動再度回到臺南，繼2018年首度選擇臺南都會公園舉辦專屬活動後...

最後一個週末！名字含這22字中1字免費玩「這個樂園」，設施介紹一次看

還在想週末去哪遛小孩、放風一下嗎？這次小人國主題樂園推出超狂活動，只要名字裡有指定22個字其中一個，就能直接免費入園！

觀光新地標來了！苗栗「百變影城園區」開幕日確定 「全新亮點」一次看 在地人「秀證件免門票」衝開箱

觀光新地標來了！苗栗後龍「百變影城文創園區」即將開幕，同步祭出地方民眾免費入園、半價等優惠，春節前朝聖新景點拍好拍滿。

朝聖「落羽松森林+飄雪城堡」！嘉義巴洛克風城堡「最美季節」來了 「4大入園亮點」1次看

嘉義必訪最美城堡！免飛長途，打卡「近700棵落羽松+歐風城堡」，週末加碼「夢幻飄雪」，朝聖必看亮點一次看完！

「嘉義福容 voco 酒店」致敬春節值班英雄，開啟「馬年成雙」舒壓假期

當全民沉浸在農曆春節的團圓喜悅時，仍有一群無名英雄默默守護崗位。為了感謝旅遊同業、醫護、軍警消及媒體等需輪班值勤的人員，嘉義福容 voco 酒店特別策劃「Horse 成雙｜值班人的假期」專案，即日起至 3 月 31 日，邀請這群辛勞的專業人士在連假過後，來一趟遲到卻更深刻的放鬆之旅。只要憑相關證件或名片預訂，平日即可以每晚 3,888 元起的小資價入住高級客房，享受一場不被鬧鐘打擾的「睡到飽」假期；若想犒賞味蕾，則可選擇 5,888 元的一泊二食方案，在城市天際線旁享受精緻晚宴與翌日豐盛早餐。

「超人力霸王」將登臨高雄！漢來免費接駁 暢遊冬日遊樂園

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」的主題IP揭曉，是許多人童年回憶、日本知名的「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。