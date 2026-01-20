《Pokémon GO》10周年重返臺南 CHARGESPOT 30分鐘免費借電抓寶不斷電

訓練家們集合啦！《Pokémon GO》10周年大型實體活動再度回到臺南，繼2018年首度選擇臺南都會公園舉辦專屬活動後，2026年全球大型活動「Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南」將於2月20日至2月22日盛大登場，再次吸引全球訓練家齊聚府城。

臺南市長黃偉哲表示，本次活動主會場設於臺南都會公園，白天規劃中央村莊、海岸研究所、山脈地帶3大主題棲息地，並設有寶可夢主題裝飾與見面會；夜間則首度推出「超級之夜」，結合燈光、聲景與舞台演出，讓訓練家日夜皆能沉浸於遊戲樂趣。

活動合作夥伴CHARGESPOT同步推出期間限定優惠，自即日起至1月31日止，免費註冊並完成活動登錄，即有機會抽中「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題T恤。活動期間，CHARGESPOT將於現場設置7座主題借電站，提供清楚便利的補電指引，並推出臺南都會公園現場租借行動電源30分鐘免費優惠，協助訓練家無後顧之憂地投入冒險。

主會場白天票價為818元，購票訓練家可於指定活動日，遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」，以及戴著卡魯穆帽子、莎莉娜帽子的皮卡丘；加購529元的「超級之夜」加值入場券，另可獲得活動贈品並體驗夜間限定內容。限量版「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題T恤也將在活動會場開放購買，購買即可獲得兌換獨家「GO Tour」主題T恤換裝道具的禮品卡。