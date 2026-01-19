觀光新地標來了！苗栗「百變影城園區」開幕日確定 「全新亮點」一次看 在地人「秀證件免門票」衝開箱

觀光新地標來了！苗栗後龍「百變影城文創園區」即將開幕，同步祭出地方民眾免費入園、半價等優惠，春節前朝聖新景點拍好拍滿。

圖／苗栗縣政府提供

苗栗後龍「百變影城文創園區」確定於1/29正式開幕，佔地約8公頃打造，斥資打造影視拍攝場景、文創體驗與露營區等設施，像是國民年初五六年代劇場、三合院、日式和室榻榻米等場景，彷彿搭上時光機展開一趟時光旅行。除供劇組拍攝外，同時為民眾帶來旅遊新去處。

戲劇《寶島西米樂》第1集劇情開場，就是在苗栗後龍百變影城劇場取景。圖／太陽城文創園區～百變影城粉專

圖／太陽城文創園區～百變影城粉專

親子亮點「兒童遊戲區」則有跑跑卡丁車區、娃娃機遊戲區、遊園觀光小火車等；而入園途中的「森林秘境隧道」同樣值得留意欣賞。此外，開幕當日更邀請到金馬影后陳淑芳與眾藝人參加開園剪綵，為開園首日迎來熱鬧氛圍。

海盜船生態池。圖／苗栗縣政府提供

門票部分，一般票300元、優惠票250元、身高110-140cm兒童票150元；另為回饋地方，憑有效證件後龍鎮民免費，苗栗縣民及身心障礙者則是一般票的半價。

百變影城文創園區

開幕日：2026/1/29

地址：苗栗縣後龍鎮大山里上大山腳五鄰72之39號

粉絲專頁：https://reurl.cc/aMjRzG

圖／太陽城文創園區～百變影城粉專

