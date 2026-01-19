新年旅遊熱潮開跑！華航「年貨大街」精選航線78折起、分享春節回憶有機會獲得機票

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著農曆新年腳步接近，許多人已開始規劃春節假期與新年度的第一趟旅行。中華航空推出2026年新春促銷活動「年貨大街」，集結多條熱門航線限時優惠，精選航線最低78折起，邀請旅客提早規劃春節及上半年旅遊行程，為新的一年開啟美好旅程。

華航表示，「年貨大街」以節慶市集的概念出發，希望讓旅客像採買年貨一樣，輕鬆挑選心目中的理想航線，無論是返鄉探親、全家出遊，或安排一趟犒賞自己的旅行，都能找到合適選擇。

▲中華航空「年貨大街」推出「精選航線78折起、分享春節回憶有機會獲得免費機票」等多項活動。 圖：中華航空／提供

多元航線一次網羅 春節到初夏旅遊輕鬆規劃

「年貨大街」活動適用開票期間為即日起至02/22，出發期間則涵蓋2026/01/15-06/30，橫跨春節連假、寒假尾聲與初夏旅遊旺季，優惠航線橫跨短程至長程市場，提供旅客多樣化選擇。

港澳航線推出超值優惠，香港最低2,886元起（未稅）；東南亞航線如：曼谷4,200元起（未稅）、峇里島10,080元起（未稅），適合年節期間享受度假氛圍的旅客；日本與韓國航線則推出大阪9,660元起（未稅）、釜山6,216元起（未稅），滿足賞櫻、美食與購物需求。

長程航線方面，歐洲航點包含：倫敦21,672元起（未稅）、布拉格23,650元（未稅）起；美國航線則有西雅圖16,212元起（未稅），及鳳凰城18,480元起（未稅），讓旅客能以更輕鬆的方式，規劃夢想中的長途旅行。

結合品牌溫度 邀旅客寫下春節旅行的溫暖故事

除了票價優惠，華航同步推出春節徵文活動，邀請旅客分享搭乘華航出遊的春節回憶，不論是與家人一同出國的溫馨片刻、旅途中令人難忘的感動故事，或第一次在異國過年的特別經驗，都能透過文字留下紀錄。

華航指出，希望透過旅客的真實故事，傳遞旅行帶來的情感與溫度。凡參與徵文活動，即有機會獲得華航區域線不限航點經濟艙機票乙張，另有飛行夾克等獎項，為新年旅程增添驚喜。

旅程加值不間斷 異業合作提升出遊便利性

為讓旅程更加順暢，華航本次「年貨大街」亦攜手「樂天網通」推出 eSIM 優惠方案，旅客於購票後輸入指定資訊，即可享有限量優惠，出國後可即時上網，輕鬆分享旅途點滴。透過異業合作整合旅遊所需服務，期望讓旅客從購票、出發到返程，都能感受更加貼心的旅遊體驗。

「年貨大街」不僅是一檔促銷活動，更希望成為旅客迎接新年的靈感來源。透過多元航線選擇與溫暖互動活動，陪伴旅客用旅行啟動新的一年。詳情請見活動網頁：https://ci-newyears-2026.passion-ad.com/。

