高鐵凌晨開賣春節車票卻卡卡？ 網：2026新年史上最難搶

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣高鐵公司今年規畫長達11天的春節疏運，加開395班次列車，總計提供2162班次列車的旅運服務。示意圖。本報資料照片
台灣高鐵公司今年規畫長達11天的春節疏運，加開395班次列車，總計提供2162班次列車的旅運服務。示意圖。本報資料照片

台灣高鐵公司春節疏運車票今天凌晨0時開賣，不過搶票兩樣情。網友紛紛回報，使用安卓系統手機搶票，畫面一直顯示忙碌，浪費40分鐘搶不到車票，反觀使用蘋果手機的友人順順買到票，也有人乾脆去超商用機台才順利購票，直呼「2026新年為史上最難搶的高鐵票」。

台灣高鐵公司今年規畫長達11天的春節疏運，加開395班次列車，總計提供2162班次列車的旅運服務，今天凌晨0時開放購票，Threads有網友氣指，「2026新年為史上最難搶的高鐵票，另外設計周五凌晨搶票根本要命」。

其他網友留言，「今年網頁、手機一直進不去，超爛」、「第一次搶，就遇到史上最難，這輩子有了」、「沒錯，今年20幾分我跑去超商還有票，往年都沒了，今年的線上根本一堆人卡死在那邊，所以20幾分去超商還有票」、「這次真的很難搶，後來找其他網站訂了」、「今年真的很難搶」。

胡小姐說，「安卓手機真的忙碌了40分鐘，我旁邊蘋果手機的人已經幫我搶3張票，我都還在忙碌中」。

有民眾說，感到相當困擾，因為隔天要早起上班、帶小孩上學，遇到平日凌晨搶票，必須守在電腦前不斷更新訂票網頁，有時忙了大半個小時，還是沒搶到，隔天又要早起，真是令人煎熬。

Threads也有網友表示，「幫爸媽買高鐵票，線上系統很認真地讓我轉了40分鐘。最後我走去ibon，1分鐘，買到票」、「還在搶過年高鐵票的，請直接去樓下超商買，10分鐘就搞定了」、「高鐵訂票系統從00：00開始就呈現一個忙碌狀態，然後20分鐘過去以後，只有蘋果手機可以進去無限瀏覽跟訂票是怎樣，安卓的捧油過年就不用回家嗎？也太可憐，發文的當下我的安卓還是進不去，蘋果的朋友已經訂了一輪了，還說要選好一點的位子，其他蘋果系統的朋友都有進去爽一波嗎」、「高鐵App是有把我加入黑名單嗎？40分鐘過去，還在系統忙碌中，我至少1個月會消費1400元，不算忠實客戶嗎？不過在網頁買到了」。

