麗晶七海郵輪推出套房升級禮遇 免費提升兩個套房級別

【文・旅報傳媒】

超豪華郵輪品牌麗晶七海郵輪（Regent Seven Seas Cruises）宣布，「Upgrade Your Horizon」優惠回歸，針對2026年指定航程推出免費套房升級及低訂金方案，提供高端旅遊市場更靈活的奢華選擇。

此次優惠包括免費升等兩個套房級別，最高可達頂級Penthouse Suite，並提供7.5%低訂金，適用於2026年或之後出發的航程。優惠涵蓋2026至2028年航線，遍及阿拉斯加、非洲、澳洲與紐西蘭、加拿大與紐英倫、加勒比海、地中海、北歐、南美洲及南太平洋群島等熱門目的地。

優惠適用於即日起至2026年2／28之全新預訂。套房升級涵蓋禮賓套房啟航前一晚酒店住宿，以及頂級套房專屬管家與個人化服務，全面提升住宿品質與旅程體驗。

麗晶七海郵輪首席奢華體驗總裁Jason Montague表示，透過免費套房升級與低訂金安排，賓客可在更彈性的條件下，體驗品牌一貫的高規格全包式服務。每間套房皆配備高級家具與精緻設計，兼具空間感與舒適度，成為其在超豪華郵輪市場的競爭優勢。

全包式體驗涵蓋無限次岸上觀光、多樣化餐廳與露天餐飲、高級酒水及葡萄酒供應，套房迷你吧每日補充，確保旅程便利與舒適。停靠港口活動豐富，包括文化參訪、自然探索及美食體驗，滿足多元旅遊需求。

麗晶七海郵輪宣布，「Upgrade Your Horizon」優惠回歸，針對2026年指定航程推出免費套房升級及低訂金方案。 圖／麗晶七海郵輪 提供

<2026精選航程>

1.七海尚逸號（Seven Seas Grandeur）

區域：百慕達與美國南部風情

航程：邁阿密往返｜2026年3月26日｜12晚

特色：航程結合百慕達三晚深度停留及美國南部歷史城市諾福克、查理斯頓，安排多項岸上活動，包括歷史遺跡參觀與傳統工藝體驗，最終經巴哈馬返回邁阿密。

2.七海探索者號（Seven Seas Explorer）

區域：北太平洋航程

航程：東京－溫哥華｜2026年5月3日｜17晚

特色：途經日本多座沿岸城市，探索地方文化與美食，跨越太平洋至阿拉斯加，造訪科迪亞克、惠蒂爾及哈伯德冰川，體驗自然景觀與野生動物生態。

3.七海領航者號（Seven Seas Navigator）

區域：中東至非洲南部

航程：多哈－開普敦｜2026年5／22｜20晚

特色：自多哈出發，經杜拜、塞舌爾及馬達加斯加，沿非洲南部沿岸至開普敦，安排延長停泊與過夜，探索文化、野生動物保護區及自然景觀。

4.七海水手號（Seven Seas Mariner）

區域：歐洲大西洋及地中海

航程：阿姆斯特丹－巴塞隆拿｜2026年9／7｜11晚

特色：沿法國、葡萄牙及西班牙多座港口航行，安排波爾多過夜及葡萄酒產區參訪，結合歷史文化與地中海風情。

5.七海輝煌號（Seven Seas Splendor）

區域：加拿大海岸與魁北克

航程：紐約－滿地可｜2026年10／20｜10晚

特色：沿加拿大大西洋沿岸與聖羅倫斯河航行，造訪魁北克古城、薩格奈峽灣及愛德華王子島，並提供高端岸上美食體驗。

6.七海航海家號（Seven Seas Voyager）

區域：亞得里亞海與地中海古文明之路

航程：義大利里雅斯特－雅典｜2026年11／10｜7晚

特色：探訪克羅地亞、黑山與希臘世界遺產，包括杜布羅夫尼克古城、奧林匹亞考古遺址及米科諾斯島，串聯古文明與歷史景點。

延伸閱讀>>MSC地中海郵輪進軍阿拉斯加 詩歌號Poesia全新換裝 帶你巡遊經典內灣

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」