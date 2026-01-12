快訊

落羽松聖地「免費開放」！藏身高評價婚宴會館 朝聖「落羽松森林+白雪木花叢」免門票拍到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／青青食尚花園會館粉專
圖／青青食尚花園會館粉專

落羽松聖地「免費開放」！藏身4.7顆星婚宴會館的落羽松秘境，限時開放免費入園，整片落羽松森林把浪漫氛圍拉到最滿。

圖／青青食尚花園會館粉專
圖／青青食尚花園會館粉專

北市士林「青青食尚花園會館」擁有絕佳的景觀視野，即日起至1/14，更限時開放免費入場，一覽落羽松與白雪木盛開美景。落羽松由綠、紅、橘層層交疊渲染，有如瞬移韓劇浪漫場景，隨手拍都超好看；而步道旁的白雪木同樣綻放，像白雪般為森林增添一抹純淨與冬日美感。

圖／青青食尚花園會館官網
圖／青青食尚花園會館官網

圖／青青食尚花園會館官網
圖／青青食尚花園會館官網

圖／青青食尚花園會館粉專
圖／青青食尚花園會館粉專

「青青食尚花園會館」在Google拿下4.7顆星、破1萬3千則評論，網友實際打卡落羽松後分享「教堂跟宴客區的綠地及落羽松，都太美太浪漫了」、「成片的落羽松更是一幅美好的圖畫」、「有一大片的大草原 還有落羽松 真的好美喔」。

圖／青青食尚花園會館粉專
圖／青青食尚花園會館粉專

圖／青青食尚花園會館粉專
圖／青青食尚花園會館粉專

青青食尚花園會館

免費開放期間：即日起～1/14

地址：台北市士林區至善路2段266巷32號

粉絲專頁：https://www.facebook.com/chinchin7767

