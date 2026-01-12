落羽松聖地「免費開放」！藏身高評價婚宴會館 朝聖「落羽松森林+白雪木花叢」免門票拍到飽
落羽松聖地「免費開放」！藏身4.7顆星婚宴會館的落羽松秘境，限時開放免費入園，整片落羽松森林把浪漫氛圍拉到最滿。
北市士林「青青食尚花園會館」擁有絕佳的景觀視野，即日起至1/14，更限時開放免費入場，一覽落羽松與白雪木盛開美景。落羽松由綠、紅、橘層層交疊渲染，有如瞬移韓劇浪漫場景，隨手拍都超好看；而步道旁的白雪木同樣綻放，像白雪般為森林增添一抹純淨與冬日美感。
「青青食尚花園會館」在Google拿下4.7顆星、破1萬3千則評論，網友實際打卡落羽松後分享「教堂跟宴客區的綠地及落羽松，都太美太浪漫了」、「成片的落羽松更是一幅美好的圖畫」、「有一大片的大草原 還有落羽松 真的好美喔」。
青青食尚花園會館
免費開放期間：即日起～1/14
地址：台北市士林區至善路2段266巷32號
粉絲專頁：https://www.facebook.com/chinchin7767
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言