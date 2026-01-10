快訊

搭星宇頭等艙惹火商務客！陳漢典喊冤「公道自在人心」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
陳漢典稱讚老婆Lulu廚藝不錯。記者王聰賢／攝影
陳漢典今10日現身台北101，出席知名實境節目「黑白大廚：第2季」台版「胡蘿蔔料理地獄」宣傳活動，首度回應日前因拍攝婚紗搭乘星宇航空頭等艙所引發的廁所使用爭議。他直言對相關指控「完全不知道」，並表示後續交由航空公司說明即可。

事件起因於陳漢典與太太Lulu（黃路梓茵）為籌備婚禮，日前飛往日本富士山、河口湖拍攝婚紗照，來回頭等艙機票由星宇航空董事長張國煒贊助。然而，一名同班機的商務艙旅客在社群平台發文抱怨，表示欲使用前方廁所時遭空服員制止，機上也未明確標示該廁所僅供頭等艙使用，落地後才發現頭等艙乘客正是陳漢典與Lulu，質疑航空公司對藝人有差別待遇。

該名旅客事後向星宇航空客服反映，對方回覆「前方廁所優先提供頭等艙旅客使用」，但同時強調「不會因乘客身分提供額外優待」，讓旅客認為說法前後矛盾，最終轉為正式客訴。相關討論在小紅書、Threads等平台延燒，也有不少曾搭乘星宇頭等艙的網友指出，前方廁所實際上為共用設計，引發不同看法。

對此，陳漢典今日受訪時澄清，當時完全不清楚機上發生的狀況，「我們就是很正常地拍婚紗、搭飛機而已。」他也表示不會過度在意外界聲音，「公道自在人心，事情過了就會過去」。被問到是否因此受到影響，他則笑說當下心情很好，不會放在心上。

揮別爭議，談及即將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦的婚宴，陳漢典難掩期待，透露將席開約50至60桌，還幽默呼應今日活動主題，笑稱婚宴菜色一定要出現胡蘿蔔料理。婚宴視覺設計由Lulu的妹妹、設計師路馬力（Mary Lu）操刀，成果讓他相當驚艷。至於結婚誓詞與婚後首次過年的紅包安排，陳漢典則表示仍在慢慢構思與討論中。

陳漢典對於被誤會喊冤。記者王聰賢／攝影
