2026年「 5大飯店婚禮小資族專案」出爐！「每桌不用2萬」六福老爺入列

在高房價高物價時代，「結婚」不該成為年輕世代的壓力測驗。越來越多飯店打破「婚宴一定很貴」的刻板印象，從輕婚禮、小桌數、指定日優惠到一站式服務規劃，讓新人可以依照預算與人生節奏，選擇最適合自己的幸福樣貌。以下整理 2026 年多間台北指標飯店婚宴專案，從每桌不到 2 萬到輕奢升級方案，帶你一次看懂小資也能安心成家的選擇。

台北六福萬怡酒店｜每桌 19,900 起 打破飯店婚宴高門檻的小資首選

以「讓結婚回到生活本質」為核心概念，台北六福萬怡酒店 2026 年全面升級三大婚宴方案，從輕婚禮到完整規模宴會皆可對應，最低每桌只要 19,900 元起，成為小資新人詢問度極高的熱門選項。

主打「每一天都可以是好日子」的日日好日婚宴專案，鼓勵新人依照生活節奏選擇結婚日，不受傳統擇日框架限制，除提供三小時果汁暢飲、每桌紅酒乙瓶、新娘專屬管家、新人精緻餐點與基本花藝、燈光、投影設備外，達保證桌數還加贈客房住宿一晚與早餐，讓婚禮不只是一天，而是一段被好好照顧的過程。

針對想要簡化流程、又不想犧牲儀式感的新人，六福萬怡也推出結婚周年 × 輕婚禮專案，每桌 28,800 元起、6 桌即可成席，整合婚紗、新秘、主持、攝影與花藝，一站式完成，特別適合小型家宴或周年紀念。

而希望場面完整、服務升級的新人，則可選擇輕奢豐漾婚宴專案，每桌 23,900～30,900 元不等，含迎賓雞尾酒、紅酒暢飲、主題花藝與婚禮主持，餐價 28,900 元以上還可加贈套房喜房，兼顧氣勢與實質回饋。

台北文華東方酒店｜高貴不貴的「日日好婚日」 奢華場地也能親民入手

以往被視為頂級奢華指標的台北文華東方酒店，近年也積極推出親民專案，「日日好婚日」婚宴專案每桌 28,800 元+10% 起，適用近 200 個指定日期，讓新人能以相對實惠的價格，享受頂級場地與尊寵服務。

預訂 20 桌以上可享自備紅白酒免開瓶費、迎賓精油禮、17 坪豪華客房住宿一晚；35 桌以上再加碼送一桌與啤酒暢飲，對於預算有限但仍想要體面宴客的新人來說，是難得的平衡點。

同時也推出文華閣證婚儀式專案，挑高 21 米圓頂空間，原本是高端證婚首選，凡搭配婚宴即可用 80,000 元超值價舉行，讓證婚不再只是高預算專屬。

台北寒舍艾美酒店｜25,800 起的一站式浪漫 質感與預算兼顧

寒舍艾美以「以艾同行 與美相隨」為主題，推出 25,800 元起的 2026 婚宴專案，適用指定日，內容涵蓋中式婚宴佳餚、紅酒與果汁暢飲、舞台佈置、花藝設計、香檳塔、喜糖、簽名冊與完整聲光設備。

同時加贈新人豪華客房住宿、新娘專屬管家、主桌分菜服務與免費停車，並提供文定、迎娶專屬禮遇，讓婚禮不只是宴客，而是一段被細緻照顧的過程。另有 QUUBE 空中證婚場地 68,000 元起優惠價，為想要戶外儀式感的新人多一個選擇。

台北老爺酒店｜每桌 18,800 起 真正為小資族設計的幸福方案

如果你在意預算彈性與 CP 值，台北老爺的 「幸福小資超值囍宴專案」每桌 18,800 元+10% 起，可說是市區飯店中最親民之一。指定日、保證 10 桌即可成席，包含果汁暢飲、紅酒、喜糖、花藝佈置、婚禮管家、音控設備與新人蜜月房住宿。

另提供文定儀式優惠價、婚宴試菜 8 折、喜餅與彌月油飯折扣等延伸回饋，從訂婚、結婚到生子階段都幫新人一起規劃，真正落實「陪你走一段人生」的概念。

台北誠品行旅｜人文風婚宴 25,000 起把婚禮變成一段旅程

以城市書香與人文氣息聞名的誠品行旅，將婚宴包裝成「永愛旅程」概念，推出三款方案：永愛之旅 25,000 元起、永諾之旅 28,000 元起、永恆之旅 33,000 元起，皆含紅酒、新婚夜住宿與早餐，部分方案加贈餐飲抵用券與 Candy Bar。

場地桌數不大（7～16 桌），特別適合重視質感、不追求排場的小型婚禮族群，加上高流明投影、花藝、婚禮小管家與停車優惠，讓婚禮更像一場為自己而辦的儀式，而不是交差了事的流程。

