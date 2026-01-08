新民生戲院歇業前釋出破百張海報 影迷狂搶、推擠...警一度到場查看
台北市民生社區的新民生戲院，5日在官方臉書公告將在31日結束營業，消息一出引發民眾不捨，不過戲院在公告壞消息的同時也公告好消息，稱「免費的海報跟看板可以帶回家，只要你拿得走都可以帶走」。
影城昨天已釋出破百張海報和電影看板，今天是活動第二天，同樣釋出上百張海報，官方臉書強調「下午3點準時開始」，事前吸引大批民眾排隊等待。
由於戲院內空間有限，活動開始後一度釀民眾爭搶，轄區警方不得不到場查看、了解，勸導「不要推擠」，確認沒有疑慮後就離開。
據了解，新民生戲院的前身是1950年代成立的「民生戲院」，中間一度在1999年不敵同業競爭歇業，直到2012年由新經營團隊接手，以「新民生戲院」之名重新開幕，已累積經營超過半世紀。
