新民生戲院歇業前釋出破百張海報 影迷狂搶、推擠...警一度到場查看

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
位處民生社區的新民生戲院將在2026年1月31日結束營業。記者翁至成／攝影
位處民生社區的新民生戲院將在2026年1月31日結束營業。記者翁至成／攝影

台北市民生社區的新民生戲院，5日在官方臉書公告將在31日結束營業，消息一出引發民眾不捨，不過戲院在公告壞消息的同時也公告好消息，稱「免費的海報跟看板可以帶回家，只要你拿得走都可以帶走」。

影城昨天已釋出破百張海報和電影看板，今天是活動第二天，同樣釋出上百張海報，官方臉書強調「下午3點準時開始」，事前吸引大批民眾排隊等待。

由於戲院內空間有限，活動開始後一度釀民眾爭搶，轄區警方不得不到場查看、了解，勸導「不要推擠」，確認沒有疑慮後就離開。

據了解，新民生戲院的前身是1950年代成立的「民生戲院」，中間一度在1999年不敵同業競爭歇業，直到2012年由新經營團隊接手，以「新民生戲院」之名重新開幕，已累積經營超過半世紀。

位處民生社區的新民生戲院將在2026年1月31日結束營業，眾多影迷爭相搶拿戲院免費贈送的海報。記者翁至成／攝影
位處民生社區的新民生戲院將在2026年1月31日結束營業，眾多影迷爭相搶拿戲院免費贈送的海報。記者翁至成／攝影
位處民生社區的新民生戲院將在2026年1月31日結束營業，戲院免費釋出上百張海報和電影看版供影迷索取。記者翁至成／攝影
位處民生社區的新民生戲院將在2026年1月31日結束營業，戲院免費釋出上百張海報和電影看版供影迷索取。記者翁至成／攝影
現場一度爆發推擠，轄區警方到場查看。記者翁至成／攝影
現場一度爆發推擠，轄區警方到場查看。記者翁至成／攝影
位處民生社區的新民生戲院將在2026年1月31日結束營業。記者翁至成／攝影
位處民生社區的新民生戲院將在2026年1月31日結束營業。記者翁至成／攝影

