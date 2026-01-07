KKday發布「2025年台灣旅客旅遊偏好洞察」 此城市成海外旅遊地冠軍

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

旅遊電商平台KKday 7日發布「2025年台灣旅客旅遊偏好洞察」，2025年最熱門海外旅遊目的地冠軍寶座由大阪拿下，釜山位居亞軍，沖繩勇奪季軍，第四名至第十名依序為東京、北海道、京都、首爾、香港、澳門、曼谷，竄升最快的新興旅遊城市前五名則為清邁、新加坡、濟州島、峴港、富國島。

前五大熱銷商品類別則為：樂園景區票券、各國網卡、交通接駁＆城市通行證、各類一日半日遊、日韓＆東南亞機票。

KKday表示，自2022年10月跨境旅遊解封至今已超過三年，若進一步探究2025全年銷售數據，台灣民眾赴海外旅遊的喜好也出現三大變化：第一，短天數快閃遊vs.長天數深度遊都要！從KKday全站網卡銷售數據來看，超過35%台灣旅客曾於2025年分別進行至少一次的三天海外快閃遊、超過七天的海外深度遊，更有超過20%的旅客全年出國四次以上，凸顯民眾對於海外高頻率旅遊的渴求。短天數的網卡銷售由釜山拿下目的地冠軍，長天數則由日本一線城市大阪、東京位列前兩名，由於日本一線城市交通便利，便於前往郊區、遠程景點或鄰近縣市，特別適合作為長天數旅遊的起點、中繼站或終點。

第二，日本二三線城市大旺，2025年全年業績成長超過30%，KKday分享，2025年日本人氣二線城市前五名分別為：福岡、熊本、宮崎、長野、岐阜，另青森、岡山、廣島也是熱門目的地，目前全站已有超過一萬種日本旅遊體驗、累計十萬種各類日本組合商品。

第三，各類深度旅遊體驗穩健成長，具備在地文化特性、個性遊的商品最受青睞，比如深受亞洲各地年輕客群喜愛的K-POP系列體驗，包括：首爾舞蹈教室、韓風證件照、韓式妝髮＆色彩鑑定、各類韓星行程等，KKday目前已累積提供全球超過三萬種旅遊體驗，合計35萬種組合商品，全球合作供應商則超過21,000家，未來將持續拓展各類旅遊商品、滿足不同客群旺盛的旅遊需求。

