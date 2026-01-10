台灣人好會玩！一年平均出國2.45次 沖繩景點訂單量年增幅超過1,600%

【旅奇傳媒/編輯部報導】一站式旅遊平台「Trip.com」公布《台灣旅遊趨勢報告》及「Trip.Best 旅遊指南排行榜」。報告交叉顯示，台灣出境旅遊市場持續回溫，整體呈現「短程化」「年輕化」與「體驗導向」三大關鍵趨勢，旅遊版圖亦從傳統一線城市，快速延伸至兼具性價比與獨特風格的鄰近二線目的地。總結2025年台灣旅客需求持續強勁，展望2026年，體驗式旅遊繼續成為旅遊核心驅動力。

台灣旅客「高頻快閃」新日常

亞洲短程占比近六成 日本、韓國仍霸榜台灣旅客最愛！

根據 Trip.com 2025年航班數據顯示，台灣旅客飛得比日韓還勤！平均每人出境2.45次，高於日本（2.26次）與南韓（2.30次），也與亞洲旅遊成熟市場如新加坡（3.12次）和香港（2.95次）相去不遠，展現高度旅遊成熟度。

從航程結構來看，短程航線（2,000公里以下）佔比高達59%，中程航線佔37%，長程航線僅5%。對應熱門出境目的地前十名全數位於亞洲市場，日本、南韓穩居前兩名，其後依序為中國大陸、越南、泰國、香港、菲律賓、馬來西亞、新加坡與澳門，數據顯示台灣旅客平均飛行時間約3.7小時，相較於全球平均的4.63小時，反應台灣旅客對「飛行時間短」的旅遊模式偏好明確，顯示「高頻快閃」已成為主流旅遊型態。

▲2025全球旅客飛行日誌。 圖：Trip.com／提供

千禧世代主導出境市場 Z世代快速崛起並將重新定義旅行方式

從年齡結構觀察，千禧世代（Y 世代）將以47%成為出境旅遊主力，Z世代佔比達26%，顯示年輕世代在旅遊消費與趨勢形成中的影響力持續擴大；X世代則佔24%。整體而言，台灣旅遊市場呈現明顯年輕化，也帶動旅遊內容從「走馬看花」轉向「體驗為王」。

娛樂熱潮除演唱會外 體驗導向的主題樂園與城市型景點熱度不減

釜山、沖繩成長動能最強

根據「Trip.Best 旅遊指南排行榜」，在台灣旅客最受歡迎的景點中，香港迪士尼樂園、日本環球影城、東京迪士尼系列持續穩居人氣前段班，顯示大型主題樂園依然是跨世代共通的旅遊吸引力。

值得注意的是，南韓釜山與日本沖繩相關景點的成長表現尤為亮眼。釜山海雲台藍線公園、明洞商圈等景點的訂單與瀏覽量出現數倍成長；而沖繩景點的訂單量年增幅更超過1,600%。顯示台灣旅客正加速從東京、大阪、首爾等一線城市，轉向兼具地方特色、自然景觀與高性價比的鄰近二線城市。

▲2026台灣旅客旅遊趨勢預測。 圖：Trip.com／提供

設計感飯店成台灣旅客關鍵字 旅宿消費更重風格

在飯店選擇上，台灣旅客展現出高度一致的審美與風格偏好。設計感飯店為台灣旅客最具代表性的搜尋與預訂主題，其銷售佔比達 8%，高於其他亞洲主要市場。相較之下，日本市場更偏好「溫泉泡湯」體驗，而泰國、馬來西亞及港澳用戶則對「親子友善」飯店關注度較高；越南用戶則對高性價比的民宿類型表現出高度興趣，顯示亞洲旅宿市場需求正快速走向分眾化與主題化。

台灣在地旅遊熱區出現「內外分流」

山海慢遊成台灣在地旅行趨勢、外國客則仍偏愛大城市

台灣在地旅遊方面，台中與南投瀏覽量年增幅分別達126%與220%，成為近年台灣成長最亮眼地區。自然景觀、慢活節奏，加上中短程移動的便利性，使中台灣逐漸成為台灣在地假期放鬆、輕旅行首選。

相較之下，從全球旅客的入境數據來看，台北、高雄、新北、台中與宜蘭則是最受歡迎的台灣目的地。整體行程高度集中於交通便捷、資源豐富的指標型城市，並以台北為核心，向中、南部重點城市延伸，顯示國際旅客對台灣城市旅遊與生活風格體驗的高度興趣。

展望2026，台灣旅遊市場正走向更高頻、更細分、也更重視體驗價值的成熟階段。從短程快閃、多次出國，到設計感旅宿、二線城市與主題型體驗崛起，台灣旅客不再只追求「去過哪裡」，而是更在意「怎麼玩、玩得夠不夠深」。

