武陵農場櫻花季管制2/13開始 每日限流6000人

交通部公路局6日宣布武陵農場櫻花季管制措施，今年首度大幅度強化台北-宜蘭端的大眾運輸量能，除原有的國光客運外，新增泰樂客運共同合作，櫻花季疏運時程自2月13日登場，持續至3月1日，共17天。

公路局指出，櫻花季期間武陵農場實施總管制每日進場人數為6,000人，考量國民旅遊團客特性，2026年規劃一日遊遊客平日團體票1,600人、搭乘公共運輸遊客2,600人；假日（六、日及連續假期）團體票1,000人、搭乘公共運輸遊客3,200人。住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

交通管制部分，公路局提到有2個部分，實施期間為2026年2月13日至3月1日，管制措施包括，台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，櫻花季期間中124線將由臺中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及臺中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，臺中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締。

台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

聯外道路施工路段管制:台7甲線52k+400(香菇橋災點)因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行，實施期間為115年2月13日至3月1日，每日6時至17時，由公路局視車流狀況以號誌管控。

此外，公路局表示，為提供民眾多元公共運輸接駁選擇，本次(115年)武陵農場疏運，臺北端（臺北轉運站、臺北市府轉運站）及宜蘭端（宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場）由國光客運及泰樂客運提供接駁服務。為配合場內總量管制措施及115年度平日公共運輸名額調整供團客預約措施，每日提供車票總量為平日2,600人及假日3,200人。

至於花況部分，武陵農場指出，預計還是2月過後會比較多。