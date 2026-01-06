武陵農場櫻花季管制2/13開始 每日限流6000人

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部公路局6日宣布武陵農場櫻花季管制措施，今年首度大幅度強化台北-宜蘭端的大眾運輸量能，除原有的國光客運外，新增泰樂客運共同合作，櫻花季疏運時程自2月13日登場，持續至3月1日，共17天。

公路局指出，櫻花季期間武陵農場實施總管制每日進場人數為6,000人，考量國民旅遊團客特性，2026年規劃一日遊遊客平日團體票1,600人、搭乘公共運輸遊客2,600人；假日（六、日及連續假期）團體票1,000人、搭乘公共運輸遊客3,200人。住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

交通管制部分，公路局提到有2個部分，實施期間為2026年2月13日至3月1日，管制措施包括，台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，櫻花季期間中124線將由臺中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及臺中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，臺中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締。

台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

聯外道路施工路段管制:台7甲線52k+400(香菇橋災點)因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行，實施期間為115年2月13日至3月1日，每日6時至17時，由公路局視車流狀況以號誌管控。

此外，公路局表示，為提供民眾多元公共運輸接駁選擇，本次(115年)武陵農場疏運，臺北端（臺北轉運站、臺北市府轉運站）及宜蘭端（宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場）由國光客運及泰樂客運提供接駁服務。為配合場內總量管制措施及115年度平日公共運輸名額調整供團客預約措施，每日提供車票總量為平日2,600人及假日3,200人。

至於花況部分，武陵農場指出，預計還是2月過後會比較多。

2026新年「全台樂園優惠」懶人包！姓名身分證對中免費入園、超佛心票價一次看

迎接2026年新年假期，全台多家主題樂園接力推出話題優惠，從姓名對中即可免費入園，到身分證號碼與生肖限定的超值票價，讓民眾不論親子同行、情侶約會或好友揪團，都能以更親民的預算安排新年旅遊行程。

從鹽田到餐桌：臺鹽如何用科技、文化與生活智慧，重塑與海共生的未來

從鹽田到永續現場：臺鹽重新定義「鹽」的角色 臺鹽董事長丁彥哲表示，企業談永續，不能只停留在口號，而是一套必須落實於經營每個環節的「必要管理」。他將臺鹽在永續或ESG中的角色，清楚定位為一個「全方位的

免費入園一整月！蓋婭莊園「4地區」限定免門票 秀證件打卡「夢幻城堡、古典地標」

最美歐風莊園免費入園！嘉義熱點「蓋婭莊園」延續地區限定免門票活動，1月「4地區」...

寒流雕琢的冬日冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

強烈大陸冷氣團南下，為高山景致添上一抹夢幻色彩。於1月3日凌晨武陵農場測得最低溫來到零下1.2度，位於園區內的藤花園在低溫與水氣交織下，再度呈現宛如冰雪奇緣場景的「冰晶宮」奇景，馬上吸引眾人的目光。

史上最盛大！ 2026「台南鹿耳門煙火」日期確定了　「環廟式花火秀+無人機」絕美觀賞點先筆記

史上最盛大！ 2026「台南鹿耳門聖母廟煙火」日期確定了 高空震撼「環廟式花火秀+無人機」 絕美觀賞點先筆記

七龍珠Z「澎湖國際花火節」登場！2026最強夏日花火盛典，亮點、時間1次看

2026年澎湖國際海上花火節宣布重磅聯名《七龍珠Z》，推出全新主題活動「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」，以經典動漫結合海島夜空，為澎湖夏季旅遊注入熱血能量。主打煙火秀、無人機光影展演雙重視覺饗宴，於馬公觀音亭海灣夜空綻放，邀請旅客在海風與星光中，感受專屬澎湖的夏日浪漫與震撼。

