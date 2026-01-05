中台灣直達日本首都圈！星宇航空「台中-東京」開航 深化區域國際門戶角色

快訊

「台中－東京」將以 Airbus A321機型執飛，每週四班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇。　圖：星宇航空／提供
「台中－東京」將以 Airbus A321機型執飛，每週四班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇。　圖：星宇航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】星宇航空持續耕耘中台灣航網布局，宣布將於03/30正式開航「台中－東京航線，成為目前唯一由台中直飛東京的定期航班，連結中台灣與日本首都圈。新航線將以 Airbus A321機型執飛，每週四班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇，也將深化台中作為區域國際門戶的角色。

▲星宇航空將於2026/03/30正式開航「台中－東京」航線，連結中台灣與日本首都圈。　圖：星宇航空／提供
▲星宇航空將於2026/03/30正式開航「台中－東京」航線，連結中台灣與日本首都圈。　圖：星宇航空／提供

星宇航空翟健華執行長表示，東京作為日本的政治、經濟與文化核心，是台灣最重要的國際往來城市之一。台中擁有穩定且成熟的國際客源，長期以來中部旅客多需北上桃園搭機前往東京。此次開航「台中－東京」航線，大幅降低旅客的交通與時間成本，讓「台中出發」成為更直覺、舒適的選擇，享受台中直飛東京所帶來的效率與便利。無論是自由行旅客、商務往返，或是返鄉與探親需求，皆可享受台中直飛東京所帶來的效率與便利。

▲03/30開航「台中－東京」航線緊接日本櫻花季節，星宇航空呼籲旅客及早安排行程。　圖：星宇航空／提供
▲03/30開航「台中－東京」航線緊接日本櫻花季節，星宇航空呼籲旅客及早安排行程。　圖：星宇航空／提供

▲從台中出發東京，以東京為核心起點，可延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，包括富士山、輕井澤、橫濱等地。　圖：星宇航空／提供
▲從台中出發東京，以東京為核心起點，可延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，包括富士山、輕井澤、橫濱等地。　圖：星宇航空／提供

為滿足中部市場對日本團體旅遊的高度需求，星宇航空亦攜手旅行社業者推出多元化的「台中－東京」團體行程，以東京為核心起點，延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，涵蓋東京市區、東京迪士尼度假區，以及深受旅客喜愛的近郊與跨區路線，包括富士山、河口湖、輕井澤、橫濱等地，讓旅客一次探索關東周邊地區的自然風景、都會魅力與人文底蘊，五天四夜最低價TWD36,500元起，行程詳情請洽可樂旅遊、東南旅遊、雄獅旅遊等各大旅行業者。

為歡慶新航線開航，星宇航空同步推出聯名卡專屬優惠：首次申辦「玉山星宇航空聯名卡」正卡，並符合新卡首刷禮資格者，加贈3,000哩程，讓旅客從訂票、搭機到累積里程一次到位，為下一趟旅程提前布局。

星宇航空「台中－東京」航線將由星宇航空 A321機型執飛，延續品牌一致的高品質服務體驗，從機艙設計、餐飲內容到整體服務流程，皆以旅客舒適度為核心，讓中部旅客不必遠行，也能享有星宇航空一貫的精品飛行體驗。

星宇航空目前從台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點，02/13起又將開航宮古島，未來將持續以旅客需求為核心，深化台中航網布局，打造更貼近中部旅客的國際航線選擇，從台中出發連結世界。

