七龍珠Z「澎湖國際花火節」登場！2026最強夏日花火盛典，亮點、時間1次看

2026年澎湖國際海上花火節宣布重磅聯名《七龍珠Z》，推出全新主題活動「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」，以經典動漫結合海島夜空，為澎湖夏季旅遊注入熱血能量。主打煙火秀、無人機光影展演雙重視覺饗宴，於馬公觀音亭海灣夜空綻放，邀請旅客在海風與星光中，感受專屬澎湖的夏日浪漫與震撼。

圖／取自 澎湖國際海上花火節 臉書粉絲團

今年花火節延續深受好評的主題煙火編排，搭配無人機隊形演出，勾勒出令人驚喜的夜空畫面；《七龍珠Z》元素更將貫穿整體活動設計，讓經典角色化身夏夜主角。每到晚間9點，璀璨煙火點亮港灣，也成為旅人行程中最期待的高潮時刻。

圖／取自 澎湖國際海上花火節 臉書粉絲團

活動期間，主會場規劃多組互動式角色打卡區、大型主題公仔展示，以及結合動漫氛圍的主題裝置，讓粉絲與遊客都能拍好拍滿。此外，現場也將推出限定聯名周邊商品，為澎湖之旅留下獨一無二的紀念，無論親子出遊、好友結伴或動漫迷朝聖都很適合。

圖／取自 澎湖國際海上花火節 臉書粉絲團

2026澎湖國際海上花火節自5月4日正式開幕，活動一路延續至8月25日，橫跨整個夏季。5月4日至6月25日於每週一、四施放，6月30日至8月25日則改為每週二登場；4月20日與4月27日另設試放場，讓旅客提前感受花火魅力。主會場設於澎湖馬公觀音亭園區，離島及地方限定場次時間則將另行公布。更多活動資訊可持續關注「澎湖國際海上花火節」官方粉絲團，建議及早規劃，來一趟結合熱血、浪漫與海島風情的夏日澎湖之旅吧！

圖／取自 澎湖國際海上花火節 臉書粉絲團

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」