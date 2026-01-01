【2026國旅補助攻略】最多領$3200！最新補助辦法、26家遊樂園免費入園、優質住宿名單全收錄

想知道 2026 國旅補助怎麼領最划算嗎？本文整理最新補助時程辦法：個人最高補助 $3200 元、壽星加碼抽 $1200 住宿金，還有全台 26 家遊樂園「入住即免費入園」！無論是親子出遊、銀髮慢活，還是公司員工旅遊都有。內附 10 間國旅補助熱門住宿推薦，超詳細教學讓你輕鬆申請、優雅旅行，立即解鎖 2026 最強旅遊省錢術！

2026 國旅補助大爆發，旅遊省錢趁現在！

2026 年交通部為了振興觀光，祭出了史上最有感的國旅補助方案！不論想帶孩子去遊樂園放風、帶長輩去日月潭慢活，還是公司要辦員工旅遊，通通都有錢領。這次補助最高可領 $3200 元，還有生日住宿加碼抽！橘子貓為大家整理了最完整的懶人包，教你怎麼領、怎麼玩最划算！搭配包車或自駕 (TTtrips) 讓行程更省時省力！輕奢體驗，實惠價格！文章加碼整理 10 間國旅補助熱門住宿推薦，超詳細教學讓你輕鬆申請、優雅旅行，立即解鎖 2026 最強旅遊省錢術！

►國旅補助時程與辦法一次看：最多領 $3200！

2026 國旅補助正式開跑！還在苦惱請不到長假出國，或被昂貴的機票勸退嗎？台灣的三天兩夜小旅行就是首選！現在就是「說走就走」的最佳時機！無論是兩天一夜的快閃充電，還是三天兩夜的深度慢活，搭上交通部的國旅補助，直接幫你省下一大半！

【補助攻略一：平日續住最划算，最高領 $2000】

交通部規劃於 2026 年 4 月起 實施為期 3 個月的補助方案（需注意：暑假旺季不適用唷！）。只要在平日（週日至週四）入住國內合法旅宿：

📍第一晚：直接折抵新台幣 800 元。

📍續住第二晚：加碼補助新台幣 1200 元。 光是住宿部分，每人最高就能現賺 2000 元 補助金！

【補助攻略二：壽星大驚喜，加碼 $1200 住宿金】

絕對不能錯過這項隱藏福利！交通部規劃每個月抽出 1000 名幸運壽星，每人可獲得 新台幣 1200 元 的住宿金，且使用期限一直到 2026 年底都有效！

＊ 🔺橘子貓試算： 如果收中生日住宿補助，搭配平日續住方案，最高可領到 $2000 (住宿補助) + $1200 (壽星禮) = $3,200 元！這筆錢拿來升級下午茶或用來使用台灣包車或自駕的交通費，簡直太划算！

2026 國旅補助重點整理

►全台 26 家遊樂園：入住即免費入園！

這項補助絕對是 2026 國旅方案中最讓小朋友瘋狂、爸媽心動的福利！只要您在 平日（週日至週四） 入住全台任一合法旅宿，憑當天或隔天的住宿發票（或憑證），即可直接換取免費入園資格！

這不僅是「買一送一」，更是「住宿送門票」的超值概念。以全台票價最高的六福村為例，等於再現賺1800元！

【全台 26 家合作遊樂園完整清單】

根據交通部最新公告，全台由北到南、由西到東共 26 家主題樂園通通有：

📍北部地區（基隆、新北、桃園、新竹）：

* 野柳海洋世界、雲仙樂園

* 小人國主題樂園

* 萬瑞森林樂園、小叮噹科學主題樂園、六福村主題遊樂園

📍中部地區（苗栗、台中、南投）：

* 尚順育樂世界、火炎山遊樂區、西湖渡假村

* 東勢林場遊樂區、麗寶樂園

* 九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、九族文化村

📍南部地區（雲林、台南、高雄、屏東）：

* 劍湖山世界

* 柳營尖山埤渡假村、頑皮世界

* 義大遊樂世界

* 小墾丁渡假村、大路觀主題樂園、8大森林樂園

📍東部地區（宜蘭、花蓮、台東）：

* 綠舞莊園日式主題遊樂區

* 怡園渡假村、遠雄海洋公園

* 台東原生應用植物園

＊🔺橘子貓親子旅遊小提醒：

* 發票日期： 務必確認住宿日期為平日（週日至週四），且發票須註明為合法旅宿。

* 入園時機： 免費入園限「住宿當天」或「隔天」使用，建議提前規劃好交通動線。

►員工旅遊也有福利：每家公司最高申請 2 萬元！

各大公司福委會與 HR 請注意！2026 年不僅個人旅遊有獎勵，企業員工旅遊更是省錢的大好機會。只要透過旅行社規劃符合條件的行程，公司就能輕鬆省下兩萬元預算，讓同仁住得更好、旅遊品質更升級！

【企業旅遊補助申請要點】

📍申請對象：每家公司限申請 1 團旅遊獎助金，每團最高可獲得 新台幣 2 萬元。

📍成團人數：須為 30 人以上 之企業員工旅遊。

📍行程規範：

* 須由專業旅行社承辦。

* 行程規劃至少為 兩天一夜。

* 為了避開人潮、提升旅遊品質，行程中的例假日（週六、週日）不可超過一天。

📍業者獎勵：觀光署同步鼓勵旅遊業者，每家旅行社最多可申請 10 團行銷獎勵金，每團補助 1 萬元。

►Taiwan PASS 平日國旅優惠

⭕ 二選一超值方案，限量 2 萬套！

除了住宿與樂園補助，交通部觀光署針對自由行旅客最愛的「Taiwan PASS」交通套票，也同步祭出超強大的平日限定優惠。如果您是喜歡自己規劃深度行程、搭乘大眾運輸串連景點的旅人，這波優惠絕對能讓您的旅遊預算直接減半再減半！

針對 平日（週日至週四），觀光署推出以下兩款「限量 2 萬套」的二選一驚喜方案：

📍方案 A：Taiwan PASS 交通套票 4 折優惠

* 直接以原價的 4 折 購買 Taiwan PASS（每套僅約新台幣 1,000 元）。這款套票通常包含高鐵、台鐵及捷運等交通接駁，對於長途旅行或跨縣市移動的旅客來說，性價比極高。

📍方案 B：Taiwan PASS 平日加贈 1500 元住宿抵用金

* 購買 Taiwan PASS 的同時，還能獲得每房每晚 1,500 元 的住宿抵用金。這項折抵金額比一般的平日補助（800 元）還要高，是非常有感的升級優惠！

❓什麼是 Taiwan PASS❓國內外旅客必備的交通神卡

不論是想要環島的背包客，還是定點深度旅遊的家庭，這張套票都能讓您的行程銜接變得輕鬆無比。Taiwan PASS 經典版（台鐵版）適用於國內外所有旅客，一票在手，即可在 7 天內自由彈性安排您的寶貴假期。

【Taiwan PASS 台鐵經典版內容包含】：

📍台灣台鐵 5 日券： 享有 5 天內無限次搭乘台鐵，最適合跨縣市的長途移動。

📍台灣捷運 4 選 1： 涵蓋北捷、桃捷、中捷或高捷，解決大城市內的最後一哩路。

📍熱門景區交通任選 1： 可選擇搭乘前往知名景點的接駁專車（如台灣好行等），輕鬆抵達目的地。

►10 間國旅住宿大推薦（補助適用首選）

有了最高 3,200 元 的補助加持，2026 年正是入住夢幻飯店的最佳時機！ 我們特別挑選了10間高評價旅宿，讓您省荷包的同時，還能享受頂級度假感。

【北部：台北東區、板橋、九份、大溪的都會與山林微旅行】

🔹1. EPISODE Daan Taipei - JdV by Hyatt（台北大安伊普索酒店）

* 亮點： 凱悅酒店集團旗下的精品酒店，距離忠孝復興站僅 3 分鐘，坐擁繁華東區市景。

* 奢華體驗： 配備席伊麗床墊與紐約頂級 MALIN+GOETZ 沐浴組。

* 補助攻略： 每晚約 NT 5,500 元，搭配國旅補助後約 7 折 即可入住！

🔹2. 數樹・私房 shu shu（九份）

* 亮點： 隱身於九份山中的絕美設計老屋，提供 SMEG 高質感家電，是找回自我、全然放鬆的避世空間。

* 補助攻略： 每晚約 NT 5,500 元，搭配國旅補助相當於 7 折！

🔹3. 台北新板希爾頓飯店

* 亮點： 板橋首間國際連鎖酒店，鄰近 5 大百貨與林家花園。

* 補助攻略： 每晚房價不到 NT 5,000 元，搭配補助後比 7 折還划算！

🔹4. 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

* 亮點： 南洋風情戶外泳池與招牌「天夢之床」，提供極致放鬆的頂級度假感。

* 補助攻略： 每晚約一萬元，搭配補助約 9 折，送自己一個夢幻的兩天一夜吧！

【中部：台中七期商圈與東美學旅宿】

🔹5. 台中日月千禧酒店

* 亮點： 位於七期市政中心，由新加坡千禧酒店集團與精銳集團聯手打造，設有絕美露天泳池。

* 補助攻略： 每晚不到 NT 5,000 元，搭配國旅補助 比 7 折還省！

🔹6. 台中縵和旅居

* 亮點： 隱世寧靜的東方美學設計，客房寬敞且浴室備有地暖與浴缸，僅有 18 間的高質感之選。

* 補助攻略： 每晚不到 NT 3,500 元，搭配國旅補助相當於 5 折，超級划算！

【南部：嘉義茶香、台南溫度與高雄設計】

🔹7. Provintia Hotel 天下南隅（台南）

* 亮點： 充滿時髦復古感的經典飯店，鄰近赤崁樓、美術二館等歷史地標，地理位置絕佳。

* 補助攻略： 每晚約 NT 1,500 元，搭配國旅補助後 幾乎等於政府請你住！

🔹 8. 煙波大飯店台南館

* 亮點： 位於市中心精華地段，對面就是台南美術館二館，步行即可吃遍台南美食。

* 補助攻略： 每晚約 NT 4,000 元，搭配國旅補助後約 6 折！

🔹9. Hotel dùa（高雄）

* 亮點： 品牌名源自閩南語的「住」，以細膩的木質調設計營造如家一般的放鬆感。

* 補助攻略： 每晚約 NT 4,000 元，搭配國旅補助約 6 折！

🔹10. 承億文旅 桃城茶樣子（嘉義）

* 亮點： 以「茶」為主題的文創旅店，設有高空無邊際泳池，步行至檜意森活村僅需 10 分鐘。

* 補助攻略： 每晚不到 NT 3,000 元，搭配國旅補助相當於 5 折！

不論你是第一次申請國旅補助，還是想把補助效益放到最大，2026 都是重新安排台灣旅行的最好時機。把錢省下來、把時間留給風景，把行程交給自己最舒服的節奏——這趟旅程，不只是划算，而是真的好好玩、好好休息。現在就開始規劃，讓 2026 成為你最聰明、也最享受的一年旅行。





