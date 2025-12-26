快訊

台東跨年／天后張惠妹坐鎮！玖壹壹搭飛機快閃　超狂表演合作搶先看

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
玖壹壹跨年將在台東演出。圖／台東縣政府提供
玖壹壹跨年將在台東演出。圖／台東縣政府提供

張惠妹今年受台東縣政府邀請，坐鎮「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，號召10組台東出身或喜愛台東的歌王、歌后級歌手，更上演跨領域合作，如范曉萱×持修、葛仲珊×李英宏、葛西瓦×玖壹壹，多組限定合作舞台與台東主題曲目引發網友熱烈討論，成為今年最受矚目的音樂盛事。

葛仲珊與李英宏將帶來限定合作舞台，兩人過去曾因MV導演合作，這次首度合唱，葛仲珊盛讚李英宏「很有想法，也很知道怎麼把現場氣氛帶起來」，雙方更閉關排練，合作曲目內容保密，預計將成為跨年夜最受期待的驚喜表演。葛仲珊將首度演唱新輯「soul.food 靈食」多首新歌，李英宏為台東創作的新曲將於明年2月發表。

玖壹壹與葛西瓦以組曲形式演出「嘎勒阿勒」限定版本，玖壹壹曾在台東金崙部落住過兩周，與當地朋友建立深厚情誼，這次雖因演出行程緊湊無法久留，必須搭飛機趕場，但已約定未來再訪台東，洋蔥笑稱希望能多吃池上便當，展現對台東的熱愛。

為了歡迎民眾一起來台東迎新年，阿妹及多位東跨卡司錄製口播，於飛機起飛、降落時，都能聽到群星的呼喚，阿妹笑說：「各位親愛的貴賓，我是張惠妹阿妹，歡迎抵達我的家鄉台東。為了安全起見，請在安全帶指示燈熄滅前繫好安全帶，現在可以解除飛航模式。我們12月31號跨年見！」讓許多民眾驚喜不已。

李英宏。圖／台東縣政府提供
李英宏。圖／台東縣政府提供

