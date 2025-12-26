聽新聞
南珉貞首在台過耶誕！被台北101點燈告白 羞認證「南朋友們的求婚」
南韓啦啦隊女神南珉貞今年迎來人生第一次在台灣過耶誕節，更驚喜的是收到台北101大樓點燈告白「南珉貞🌟大發」，讓她直呼這個聖誕節成為心中最難忘的回憶之一。
南珉貞近年正式來台發展，外型甜美、氣質清新，在球場邊為球隊應援時展現專業實力，深受粉絲喜愛。今年首次在台過耶誕，她親身感受到台灣粉絲滿滿的溫暖與心意，看到台北101點燈告白的畫面後，也立刻拍下照片與影片「認證」這份超用心的應援。
南珉貞隨後在IG上分享感動心情，寫下：「聖誕節快樂，第一次在台灣度過的2025年聖誕節，成為我心中最難忘的回憶之一。」照片中，她身穿露肩紅色洋裝，手捧一大束紅玫瑰，甜笑入鏡，還害羞形容這是粉絲「南朋友們」送上的求婚驚喜，也暖心告白粉絲：「你們最棒！明年大家一起大成功！」文末更興奮喊出與台北101應援字樣相同的「南珉貞🌟大發🌟 진짜 대박 !!!!」，難掩內心激動。
南珉貞過去在南韓便累積豐富的啦啦隊經歷，以笑容甜美、舞台感染力十足聞名。來台後，她加入富邦悍將 Fubon Angels 啦啦隊，持續在球場與各大活動中發光發熱。
