旅運量已破5萬！桃園機場第三航廈北廊廳12月25日正式啟用

中央社／ 台北24日電
桃園機場第三航廈北登機廊廳明天將正式啟用。聯合報記者季相儒／攝影
桃園機場第三航廈北登機廊廳明天將正式啟用，根據桃機統計，從試營運起到昨天，北登機廊廳已經起降247架次，旅運量達5萬5452人次。

桃園國際機場第三航廈北廊廳12月1日起試營運，明天將正式啟用營運，根據桃園機場公司統計，截至23日，第三航廈北登機廊廳在試營運期間共起降247架次，旅運量達5萬5452人次。

桃園機場第三航廈北廊廳從第二航廈D10登機門往後延伸，銜接D11至D18登機門，由於第三航廈主體預計116年完工啟用，因此旅客目前須從第二航廈通關。

根據桃園機場官網說明，第三航廈計畫是依據行政院於100年4月11日核定機場園區綱要計畫，以及交通部在100年8月25日核定實施計畫為基礎而規劃，主要興建第三航廈、多功能大樓及相關基礎設施，以因應近年快速成長客運量，提升桃園機場服務品質。

第三航廈是台灣繼十大建設後，最大單一公共建築，桃機公司在105年完成國際競圖，由國際知名英國設計團隊羅傑斯（Rogers Stirk Harbour + Partners）得標。

