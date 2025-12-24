菲律賓皇家航空停飛台北-長灘島 品保協會：業者安排旅客轉機

快訊

中央社／ 台北24日電
菲律賓皇家航空。圖／菲律賓皇家航空提供
菲律賓皇家航空。圖／菲律賓皇家航空提供

菲律賓皇家航空宣布明年1月4日起停飛台北-長灘島的直飛航線，品保協會今天表示，業者將協助改由馬尼拉轉機的方式前往，或者協助退費，若有相關爭議可向品保協會請求協助。

菲律賓皇家航空去年復飛台北-長灘島航線，不過菲律賓皇家航空日前宣布，因營運調整，明年1月4日起暫停商業客運航班服務，對於無法提供服務深感遺憾，菲律賓皇家航空已啟動退款作業。

由於菲律賓皇家航空在台灣經營台北直飛長灘島航線，也是唯一一家直飛的航空公司，品保協會公關主委李奇嶽今天向媒體表示，因航空公司停飛導致旅客行程變動，各家承辦的旅行業者都會全力協助，若旅客願意轉機，將改由馬尼拉轉機的方式前往長灘島。

若旅客不願意轉機，李奇嶽說，由於菲律賓皇家航空是唯一直飛長灘島的業者，因此若旅客不願轉機，只能退費方式處理，而自由行旅客品保協會也盡量協助旅客辦理機票退費，但當地旅館費用恐怕很難得到退費，若有相關問題旅客都可以尋求品保協會協助。

李奇嶽指出，由於航空公司停飛是不可抗力因素，呼籲旅客體諒旅行社，雙方應協商解決方案，若有投保旅遊不便險的旅客，也可以確認保單內容是否有符合理賠條件。

