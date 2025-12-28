快訊

寒假春節旅遊找合法旅行社 選擇要點「三層保障」安心出遊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
 【旅奇傳媒/編輯部報導】寒假春節旅遊旺季即將到來，旅遊消費者最擔心的是：會不會報名後旅行社倒閉？如何找才有保障？選擇方法很簡單，只要選合法、具保障的旅行社，就不必恐慌，為什麼？因為有「三層保障」。

▲選擇具履約保障的合法業者參團旅遊是保障的第一步。　圖：shutterstock／來源
第一層：合法旅行社才有履約保證保險

今年（114年）為提升整體旅遊市場穩定性與消費信心。相關法規從制度面強化旅行社對消費者的保障機制，提高履約保證保險金額，會員旅行社履約保證保險最低金額：綜合旅行社至少新台幣8000萬元，甲種旅行社至少新台幣1500萬元，乙種旅行社至少新台幣800萬元，如發生倒閉時，旅遊消費者的團費損失可以獲得理賠。

第二層：品保協會會員（合法旅行社）有一億元履約保障

凡是參加中華民國旅行業品質保障協會（簡稱：品保協會）會員的旅遊消費者，同時還有新台幣一億元的代償保障，弭補履約保險理賠不足時，由品保協會代償。藉此強化旅行社履約能力，降低旅客權益受損風險。

第三層：品保協會對旅行社倒閉事件，會介入與保險公司及外站旅行社居中協調

除制度性保障外，本會亦持續提供消費者服務與協助機制。當旅遊糾紛發生時，消費者不必單獨面對保險公司處理理賠事宜，品保協會將依規定介入協助，提供必要之諮詢與協調，減輕消費者處理程序上的負擔。

針對近期公布39家旅行社解散或撤照引發外界關注，品保協會表示，全台近4千家合法經營的旅行社，因公司股東異動或負責人等因素，申請合法解散，屬正常現象。另有12家旅行社因被處分須補繳保證金未果而被廢止執照，上述合法旅行社解散或廢止，後續旅遊消費者的權益，可尋求品保協會協助。

由於資訊方便透明，許多非法招攬旅遊的現象充斥，引發旅遊糾紛及消費者的恐慌。品保協會也呼籲旅遊消費者，報名前至品保協會網站查詢合法立案、具保障機制之旅行社名單（合法旅行社查詢 https://www.travel.org.tw），選擇具履約保障的合法業者參團旅遊是聰明的玩咖，但如果向非法業者報名，發生任何問題是無法獲得保障，提醒旅遊消費者要謹慎留意，避免被詐騙或被丟包！

旅行社 春節 團費

旅奇傳媒 TR Omnimedia

