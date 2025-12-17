嘉義101「甜點放題2.0」來了！「6款珠寶櫃甜點、每日出爐麵包」499元暢吃 高顏值「法式檸檬塔、提拉米蘇千層」吃回本
嘉義101「甜點放題2.0」來了！嘉義最高景觀飯店「499元甜點吃到飽」再登場，6款珠寶櫃甜點、經典麵包、無酒精飲品等都無限供應，打卡高顏值甜點高貴不貴。
嘉義福容voco酒店「Lobby Café」推出「甜點放題 2.0」專案，2025/12/18至2026/5/31，每人499+10%元即可暢享珠寶櫃甜點、每日精選麵包、焦糖布蕾和手工餅乾等幸福美味，蛋糕部分包含起士蛋糕、法式檸檬塔、古典巧克力蛋糕、提拉米蘇千層、法式千層蛋糕與鐵觀音生乳捲等6款，麵包也有甜、鹹口味，依每日出爐品項為主。
此外，飲品則有無酒精飲品可以任選，而實際供應甜點與飲品以當日現場為準，用餐時段為10:00-20:00。值得一提的是，此方案需提前至電預定，開箱前記得先卡位。
Lobby Café 甜點放題2.0專案資訊
活動期間：2025/12/18～2026/5/31
用餐時段：10:00-20:00
售價：NT$499+10%
供應內容：六款珠寶櫃甜點、焦糖布蕾、手工餅乾、經典麵包、無酒精飲品（以當日供應為準）
備註：需提前至電預定
