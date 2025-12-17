快訊

2年前殺人棄屍彰投山區自首挖出白骨 檢警懷疑有共犯…再逮一人

影／停職火速...復職函文卻還未收到 高虹安：希望越快越好

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

嘉義101「甜點放題2.0」來了！「6款珠寶櫃甜點、每日出爐麵包」499元暢吃 高顏值「法式檸檬塔、提拉米蘇千層」吃回本

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／嘉義福容voco酒店粉專
圖／嘉義福容voco酒店粉專

嘉義101甜點放題2.0」來了！嘉義最高景觀飯店「499元甜點吃到飽」再登場，6款珠寶櫃甜點、經典麵包、無酒精飲品等都無限供應，打卡高顏值甜點高貴不貴。

圖／嘉義福容voco<a href='/search/tagging/1013/酒店' rel='酒店' data-rel='/1013/89480' class='tag'><strong>酒店</strong></a>粉專
圖／嘉義福容voco酒店粉專

嘉義福容voco酒店「Lobby Café」推出「甜點放題 2.0」專案，2025/12/18至2026/5/31，每人499+10%元即可暢享珠寶櫃甜點、每日精選麵包、焦糖布蕾和手工餅乾等幸福美味，蛋糕部分包含起士蛋糕、法式檸檬塔、古典巧克力蛋糕、提拉米蘇千層、法式千層蛋糕與鐵觀音生乳捲等6款，麵包也有甜、鹹口味，依每日出爐品項為主。

圖／嘉義福容voco酒店粉專
圖／嘉義福容voco酒店粉專

圖／嘉義福容voco酒店粉專
圖／嘉義福容voco酒店粉專

此外，飲品則有無酒精飲品可以任選，而實際供應甜點與飲品以當日現場為準，用餐時段為10:00-20:00。值得一提的是，此方案需提前至電預定，開箱前記得先卡位。

圖／嘉義福容voco酒店粉專
圖／嘉義福容voco酒店粉專

圖／嘉義福容voco酒店粉專
圖／嘉義福容voco酒店粉專

Lobby Café 甜點放題2.0專案資訊

活動期間：2025/12/18～2026/5/31

用餐時段：10:00-20:00

售價：NT$499+10%

供應內容：六款珠寶櫃甜點、焦糖布蕾、手工餅乾、經典麵包、無酒精飲品（以當日供應為準）

備註：需提前至電預定

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

甜點 麵包 酒店 嘉義101 吃到飽 生乳捲 提拉米蘇

相關新聞

嘉義101「甜點放題2.0」來了！「6款珠寶櫃甜點、每日出爐麵包」499元暢吃 高顏值「法式檸檬塔、提拉米蘇千層」吃回本

嘉義101「甜點放題2.0」來了！嘉義最高景觀飯店「499元甜點吃到飽」再登場，6款珠寶櫃甜點、經典麵包、...

麗寶樂園新地標！「美樂地親子農場」試營運 「門票+動物餵食體驗」優惠價199元 親人水豚、羊駝、熊貓羊全看得到

樂園內新地標！台中最新「親子農場」開放試營運，特別推出門票優惠價199元，再加送草飼料體驗近距離餵食小動物，一路優惠到明年1月！

「史努比花生飲茶快閃店」華山登場！「限量周邊」盲盒、吊飾等港味十足1次看

華山 1914 文創園區今年冬季再添人氣亮點！「史努比花生飲茶快閃店」將於即日起至 2026 年 4 月 6 日限定登場，以濃厚港式茶餐廳風格結合花生漫畫的經典角色魅力，打造出台北最療癒的城市散步場景。從霓虹燈街景、茶飲元素到角色造型裝置，整體氛圍宛如走入迷你版香港街角，非常適合旅人拍照打卡、親子同遊與週末輕旅行。活動提供免費入場與寵物友善環境（不落地），成為冬季假期最值得安排的一站。

「五迷」看過來！五月天12/27開唱 台中限定「寵粉打卡點」曝光

五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會台中站12月27日起在洲際棒球場登場，中市府攜手五月天推出五大打卡點，包含台中公園...

巨型卡通氣球進軍高雄！「OPEN! 大氣球遊行 」12／13 盛大亮相，李雅英也會去

高雄冬季最受期待的盛典「2025 OPEN! 大氣球遊行」將於 12 月 13 日在夢時代商圈熱鬧展開。今年活動從白天一路延伸到晚上，包含大氣球遊行、氣球路跑以及夢想演唱會三大亮點，從親子族群、卡通迷到音樂粉絲都能一次滿足。

「紅髮Moi」萌翻信義區！ 「第十三刻的花園」Pop Up展限時搶拍 巨型Moi「戶外裝置、櫥窗」療癒拍到手軟

紅髮Moi現身信義區！ 全豐盛「第十三刻的花園」Pop Up展超萌裝置 室內外花園療癒爆好拍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。