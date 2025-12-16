新光三越258款春節禮品登場！擴大日韓伴手禮陣容、檔期拚1.8億元

新光三越春節禮品囊括近五成獨家、近七成初登場，共嚴選258款來自台灣與世界各地的年節好禮，除集結五大米其林星級餐廳與多家傳統市場老字號名店外，看準日韓潮流風潮帶動年輕消費族群送禮需求增溫，首度引進韓國三清洞等四大韓系超人氣伴手禮品牌與擴大日系伴手禮陣容，檔期業績設定為1.8億元、年增兩成。

看準小家庭年菜需求升溫，新光三越春節禮品精選五大米其林星級餐廳與多家傳統市場老字號名店。圍爐年菜組首推：連年榮獲米其林綠星殊榮肯定的陽明春天－星級年菜禮盒、傳承經典上海菜品牌詠豐堂－駿馬迎春瑞滿堂年菜、連續四年獲亞太十大餐飲金獎的蔣府宴－年菜5件組、有南門市場天下第一攤之稱的億長御坊－馬騰富貴年菜套餐等；超人氣經典年菜單品同樣準備好，包括：蟬聯4連霸米其林一星台北美福大飯店米香餐廳－紅麴滷蹄膀、台灣米其林一星中餐廳台北喜來登請客樓－御品佛跳牆、榮獲台灣米其林指南餐盤推薦辰園－香滷牛三寶、六度獲米其林肯定膳馨－珍味干貝佛跳牆等，打造最有誠意、最有年味的團圓菜單。

同時新光三越亦針對想親手下廚的消費者提供多款頂級食材，包括：解凍即可食用的極上饗宴－帝王蟹盛典、汆燙後冰鎮就即可享用的野生特級巨軟絲、日本A5白老和牛肋眼牛排、RÒU by T－HAM 西式生火腿等通通一次備齊，讓消費者不用奔波就能輕鬆完成團圓大菜。

有鑑於日韓風潮持續席捲全台，新光三越在春節首度擴大規模引進4大韓系首度登台伴手禮品牌，包含：人氣超高的首爾三清洞Samchungdong－SOSAND 奶油三明治夾心餅／EGGROLL蛋捲、EXO成員燦烈推薦的母父堂芝麻蜜年糕、被封為釜山必買No.1奶油餅的Busan BADA SAND奶油夾心餅、仁川機場熱銷的巴黎貝甜 ECHIRE艾許貓舌餅。

而日系伴手禮向來是消費者春節送禮首選，今年日系伴手禮陣容同樣全面升級，網羅三大首度登台品牌－愛知縣百年蝦餅名店桂新堂、1872年創立的滋賀縣和菓子老舖たねや、年銷6000萬顆東京車站超人氣必買伴手禮品牌－提拉米蘇專賣店C3 TIRAMISÙ；另外歷年受到消費者喜愛的日系伴手禮當然也不會缺席，包括：小倉山莊特別推出新光三越獨家限定紅色風敷包裝－花之雪大鐵盒、日本皇室御用和菓子老鋪虎屋也首度將店內人氣豆餡燒菓帶到台灣。

為了讓消費者免去春節採買的奔波與耗時，新光三越亦特別打造大宗購買優惠專區，精選 12 款千元內即可入手的春節禮盒，包含：星野製果－布丁銅鑼燒、金山紅－桔事花生8入+保冷袋禮盒、聖保羅－喜悅禮盒等，一次購買 10 盒以上更可享 95 折專屬優惠。同時，新光三越亦集結春節最受歡迎的生鮮果物禮盒，包括：兼具顏值與質感的果漾花箱韓國梨禮盒、象徵平安吉祥，寓意滿滿的日本青森－馬上蘋安禮盒等。

而年節圍爐不可或缺的酒類，新光三越更一次替消費者挑好挑滿，從城市好酒－寶島茶饗 馬年旺金禮盒、義式白蘭地－木盒珍藏組，到酒迷最愛的美國威蓋堡 單一麥芽威士忌原味桶+3入迷你酒抽屜式禮盒，以及適合全家共享、不含酒精的無酒精儀式感粉紅氣泡飲雙瓶禮盒等全都一次到位，就是要讓消費者快速且便利的選購春節禮品，輕鬆入手最想品嚐到的夢幻逸品。