快訊

2年前殺人棄屍彰投山區自首挖出白骨 檢警懷疑有共犯…再逮一人

影／停職火速...復職函文卻還未收到 高虹安：希望越快越好

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

聽新聞
0:00 / 0:00

添好運進駐！家樂福桃園經國店開幕祭五優惠 獨家「薑蔥蓉蒸雞飯」亮相

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
知名餐飲「添好運」1正式進駐家樂福桃園經國店B1。店內80坪設有88席座位。業者/提供
知名餐飲「添好運」1正式進駐家樂福桃園經國店B1。店內80坪設有88席座位。業者/提供

知名餐飲「添好運」16日正式進駐家樂福桃園經國店B1。店內80坪設有88席座位，開幕期間，桃園經國店更獨家推出新品「薑蔥蓉蒸雞飯」。

慶祝「添好運 桃園經國店」開幕，品牌祭出開幕首五日早鳥優惠，包含線上訂位來店消費當日即享50元好運抵用金、持家樂福經國店當日消費發票，來店消費即贈98元飲品乙杯，還有品牌會員限定禮品等。

開幕期間，現場單筆消費滿1,200元，再享《好運紅包抽抽樂》好運古早味抽當活動，好運獎項包含：當筆消費８折、當筆消費9折、次回消費可使用之現金抵用券或港點兌換券等好禮。活動期間內用消費打卡標記#添好運桃園經國店，另有好運小禮。

為擴大品牌能見度與滲透率，添好運兩年前於高雄建立首家街邊型態門市高雄富民店，此次嘗試挑戰以更貼近生活的量販店複合門市-桃園經國店，實現「多通路並進」策略，並推廣港式餐點的美味與風格於在地日常當中。

添好運表示，家樂福桃園經國店位在桃園經國重劃區交通樞紐，有地利優勢，加上商住混合可開拓更多不同客群，讓添好運的港式點心能更深入台灣日常，進一步擴展港味美食版圖。

延伸閱讀

不關了！台中家樂福青海店公告「繼續營業」 網友嗨：太棒了

不只家樂福不關了！台中平價「火鍋吃到飽」繼續營業 在地人笑哭：不到1個月吃了3次

桃園喪屍煙彈事件送驗陰性 國教盟：仍是新型毒品警訊

總和532.5公斤！桃園消防張承越展現自主訓練成果 健力公開賽摘冠

相關新聞

嘉義101「甜點放題2.0」來了！「6款珠寶櫃甜點、每日出爐麵包」499元暢吃 高顏值「法式檸檬塔、提拉米蘇千層」吃回本

嘉義101「甜點放題2.0」來了！嘉義最高景觀飯店「499元甜點吃到飽」再登場，6款珠寶櫃甜點、經典麵包、...

麗寶樂園新地標！「美樂地親子農場」試營運 「門票+動物餵食體驗」優惠價199元 親人水豚、羊駝、熊貓羊全看得到

樂園內新地標！台中最新「親子農場」開放試營運，特別推出門票優惠價199元，再加送草飼料體驗近距離餵食小動物，一路優惠到明年1月！

「史努比花生飲茶快閃店」華山登場！「限量周邊」盲盒、吊飾等港味十足1次看

華山 1914 文創園區今年冬季再添人氣亮點！「史努比花生飲茶快閃店」將於即日起至 2026 年 4 月 6 日限定登場，以濃厚港式茶餐廳風格結合花生漫畫的經典角色魅力，打造出台北最療癒的城市散步場景。從霓虹燈街景、茶飲元素到角色造型裝置，整體氛圍宛如走入迷你版香港街角，非常適合旅人拍照打卡、親子同遊與週末輕旅行。活動提供免費入場與寵物友善環境（不落地），成為冬季假期最值得安排的一站。

「五迷」看過來！五月天12/27開唱 台中限定「寵粉打卡點」曝光

五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會台中站12月27日起在洲際棒球場登場，中市府攜手五月天推出五大打卡點，包含台中公園...

巨型卡通氣球進軍高雄！「OPEN! 大氣球遊行 」12／13 盛大亮相，李雅英也會去

高雄冬季最受期待的盛典「2025 OPEN! 大氣球遊行」將於 12 月 13 日在夢時代商圈熱鬧展開。今年活動從白天一路延伸到晚上，包含大氣球遊行、氣球路跑以及夢想演唱會三大亮點，從親子族群、卡通迷到音樂粉絲都能一次滿足。

「紅髮Moi」萌翻信義區！ 「第十三刻的花園」Pop Up展限時搶拍 巨型Moi「戶外裝置、櫥窗」療癒拍到手軟

紅髮Moi現身信義區！ 全豐盛「第十三刻的花園」Pop Up展超萌裝置 室內外花園療癒爆好拍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。