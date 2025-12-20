四季都漂亮！阿里山景點、美食規劃推薦，一起走訪賞楓＆賞櫻勝地

【FunTime小編群】阿里山四季皆美，春天賞櫻、夏天看螢火蟲、秋天有楓葉、冬天則可以賞梅，每個季節都很適合去阿里山，而去阿里山也絕對不能錯過阿里山的三大奇景，日出、夕陽和雲海！除此之外，更不要錯過二延平步道、阿里山國家森林遊樂區、奮起湖風景區、太平雲梯、達娜伊谷這些必去景點哦！小編整理了阿里山的景點、美食還有推薦路線，看完懶人包絕對可以對阿里山瞭若指掌～快跟著FunTime小編看下去吧！

達娜伊谷。 圖／IG, beautyfong1023

阿里山怎麼去

台灣好行

從火車站出發

於嘉義火車站搭乘阿里山–B線或阿里山線–B線（經奮起湖）。

從高鐵站出發

於嘉義高鐵站2號出口搭乘阿里山–A線或阿里山線–A線（經奮起湖）。

嘉義縣公車

從火車站出發

1.於嘉義火車站搭乘7322嘉義⇌阿里山路線，於阿里山站下車（部分班車繞行奮起湖）。

2.於嘉義火車站搭乘7302嘉義⇌奮起湖路線，於奮起湖站下車。

從高鐵站出發

於嘉義高鐵站搭乘7329高鐵嘉義站⇌阿里山路線，於阿里山站下車。

阿里山林業鐵路（阿里山小火車）

阿里山鐵路在日治時期是為了方便運送木材而興建，一路以「之」字型登山，現今部分路線轉為觀光形式營運，是臺灣第一個國家級重要文化景觀。遊客可以搭乘小火車上山，或是在山上點對點移動。目前阿里山小火車營運的路線共有以下四條。

阿里山行程推薦

阿里山一日遊

台中或嘉義出發→天長地久橋→阿里山森林遊樂區→阿里山小火車→台中或嘉義

阿里山兩天一夜

第一天：太平雲梯登梯→奮起湖老街→巨木群棧道、神木遺跡

第二天：阿里山小火車→祝山觀日平台日出→二延平山、隙頂雲海

阿里山景點

隙頂雲海 x 二延平山步道

隙頂雲海 x 二延平山步道。 圖／IG, jerry1217922

隙頂是阿里山觀賞雲海最有名的景點，在這裡可以欣賞到翻騰的雲海，超級壯觀，更貼心的是，在隙頂二延平山步道的山頂設有監視器，在阿里山國家風景區管理處的網站就可以即時查看有沒有雲海，不會白跑一趟。除了壯麗的景色之外，二延平山步道本身也是一條令人心曠神怡的散步路線，環境清幽、空氣非常清新。

地址：嘉義縣番路鄉阿里山公路27號

阿里山國家森林遊樂區

阿里山國家森林遊樂區。 圖／klook

阿里山國家森林遊樂區被譽為「阿里山山脈上的一枚翡翠」，神木、雲海、日出與櫻花都可以在遊樂區內欣賞到。阿里山小火車支線也在遊樂區內運行，沼平線可以通往祝山觀日步道欣賞雲海，沿著步道往上走即可抵達阿里山最著名的日出觀賞點「祝山觀日平台」和「小笠原山觀景台」，也可以搭乘祝山線直抵祝山車站，許多旅客則會搭乘神木線，於神木車站下車後，在巨木群棧道散步，觀賞高聳的神木和神木遺跡。

地址：嘉義縣阿里山鄉59號

達娜伊谷

達娜伊谷。 圖／IG, beautyfong1023

達娜伊谷是鄒族人的聖地，鄒語「Dannayiku」是「忘憂谷」的意思，在這裡能看到充滿鄒族風情的建築和生活模式。過去達娜伊谷溪經常有外地人來毒魚、電魚，嚴重破壞生態，也影響鄒族人的安全，在鄉長的推動下，村民紛紛貢獻私人漁場，組成「溪流保育協會」，因此成為全國第一處以社區力量保育成功的生態公園，溪中俗稱苦花的「鯝魚」大量繁殖生長，充滿生命力。遊客可以在這裡體驗溯溪，沿繩索渡河到對岸。

地址：嘉義縣阿里山鄉山美村3鄰51號

營業時間：08:00-17:00（週三公休）

奮起湖風景區

奮起湖風景區。 圖／阿里山國家風景區管理處

奮起湖坐落於海拔1,405公尺高處，是阿里山鐵道的中繼點，也是台灣海拔最高的老街，因「狀似畚箕的低窪地區」而得名，並非真的有一座湖在這裡。奮起湖以鐵路便當、木屐、鐵道車站和古樸建築等人文風情為一大特色，有「南臺灣九份」的美名，除此之外，也不能錯過奮起湖的四方竹林、春天的櫻花和夏夜的螢火蟲！

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖

地阿里山美食

石桌羊肉店

石桌羊肉店。 圖／阿里山國家風景區管理處

石桌羊肉店可不是因為店裡有張石桌，而是它位於阿里山公路63K的石桌街上，是當地著名的美食地標，據說當地的公家機關或業者也都會選在這裡招待賓客！大鍋羊肉湯裡的羊肉鮮嫩無腥味，搭配現點現做的各項料理如炒豌豆、苦茶油雞，簡單的美味令人食指大動。店面座位不多，假日往往會客滿，建議避開用餐時段前往喔！

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹21-39號

營業時間：11:00-19:30（週三公休）

游芭絲鄒宴餐廳

游芭絲鄒宴餐廳。 圖／IG, celina.ic

游芭絲鄒宴餐廳是一間鄒族風味餐廳，位在二延平步道通往達娜伊谷的山美產業道路上，戶外座位景色遼闊，可以眺望山谷。富有原住民特色的原木煙燻烤肉是店裡的招牌，大大的烤網上放了許多豬肉、香腸和竹筒飯，美食飄香。酒足飯飽後還可以再來一碗野生山愛玉，清爽可口！

地址：嘉義縣阿里山鄉山美村山美1之8號

營業時間：11:00-15:00、17:00-19:30（週二、週三公休）

古厝食堂

古厝食堂。 圖／阿里山國家風景區管理處

古厝食堂在阿里山太平社區的巷弄裡，需要稍微注意一下指示才能找到。餐廳的三合院空間古色古香，充滿懷舊氛圍，除了單點式以外，餐廳還有以桌計算的無菜單料理，有炒米粉、苦茶油雞、控肉、菜圃蛋等各式各樣的古早味美食，阿嬤還會不時來問味道可不可以、夠不夠吃，一邊端上飯菜招待，真的是有一種餓叫阿嬤覺得你餓，來到阿里山不妨來古厝食堂品嚐一桌家鄉料理喔！

地址：嘉義縣梅山鄉太平村6鄰大坪54號

營業時間： 10:30-14:00（僅週六日營業）

期間限定

阿里山賞櫻

阿里山賞櫻。 圖／klook

每年春天的櫻花季，除了武陵農場之外，就想到要去阿里山賞櫻！阿里山上遍布千島櫻、吉野櫻、牡丹櫻、山櫻花，超過3千棵櫻花樹每年在3-4月時在阿里山盛開。像是彌陀禪寺、頂石棹櫻花道、阿里山工作站、沼平車站、祝山觀日步道、阿里山賓館、阿里山派出所、迷糊步道等都是知名的推薦阿里山賞櫻景點。

阿里山賞楓

阿里山賞楓。 圖／行政院農業委員會林務局／黃源明提供

每年到了賞楓的季節，就會想起阿里山那佈滿楓樹的紅葉鐵道，不僅能搭乘緩慢列車在全台唯一的高山鐵道上飽覽滿山遍野的楓紅，還能一邊感受鐵道的魅力！往年也有達人帶領大家走訪阿里山植物園、品味道地高山茶的主題活動，主題列車活動梯次不多、又辦在平日，不過卻年年秒殺，且滿意度極高，有計畫要賞楓的話千萬別錯過～

