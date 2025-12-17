星宇高球巡迴賽首飛宮古島 海景三名場奢華開球

【文・旅報傳媒】

星宇航空再度強勢推動高球旅遊版圖，「星宇航空海外高爾夫球巡迴賽」宣布全新啟程，2026年首度直飛沖繩縣宮古島，推出4天3夜高球之旅，行程僅兩梯次，台北出發（3／16～19）與台中出發（3／17～20），每位80,900元起。2026年2／12起星宇航空「台北—宮古島下地島」航線轉為定期航班，並新增台中出發航班於2／13開航，透過北、中兩條定期航班服務，旅客將能更彈性地規劃旅程，一覽宮古島的四季風光。

擁有沿著湛藍海岸線的Emerald Coast Golf Links球場，被譽為宮古島上最難預訂的球場。（ 圖／星宇航空 提供

宮古島以蔚藍海色、潔白沙灘著稱，是日本海島度假的代表性目的地。受惠全年舒適氣候與豐富自然景觀，島上擁有多座高爾夫球場，其中3座人氣場地將成為本次巡迴賽亮點。行程首站安排於被譽為「宮古島最難訂的海景球場」—Emerald Coast Golf Links開球，球道沿著海岸線延伸，海風與潮向變化使挑戰性提升，更能近距離欣賞湛藍海景。夕陽時分，球場更是攝影愛好者最愛的絕美景點。

第2站來到以豪華度假村規模著稱的Shigira Bay Country Club，球洞設計因應山海地形而成，高低落差明顯，擊球瞬間即可俯瞰整片海灣，是島上極具視覺震撼的球場之一。最後則是被譽為「海景全景球場」的Ocean Links Miyakojima，狹窄球道、側風與礁岩交錯的地形極具技巧性，亦曾是日本大型實境秀的決賽場地，是技術派球友最難忘的挑戰。

Ocean Links Miyakojima以「海景全景球場」聞名，也曾是日本百萬實境秀決賽場地。 圖／星宇航空 提供

住宿方面，行程全程入住位於西岸「黃昏海灘」旁的沖繩宮古島希爾頓度假酒店。35平方米的日落景觀房可從陽台欣賞海天暮色，距離機場與各大球場亦十分便利，是球友最理想的度假基地。

美食體驗則結合島味與名店料理。歡迎之夜選在以創意料理聞名的居酒屋舉行，搭配三味線表演，營造專屬高球旅人的迎賓氛圍。另一重點餐食安排於炭火燒肉名店「琉宮苑」，品嚐具有「幻之和牛」之稱的宮古牛，並以島野菜、海鮮食材呈現宮古島餐桌文化。

