快訊

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

幼兒園「4天3夜澳門珠海」畢旅引熱議 今園方緊急取消公告原因曝光

下體搔癢以為小事…老翁「找妹妹」被勸退 醫一看驚呆：像動物方城市

星宇高球巡迴賽首飛宮古島 海景三名場奢華開球

聯合新聞網／ TTN旅報
以度假村式設施與壯麗地形著稱的Shigira Bay Country Club，體驗依山勢與海灣地形而建、高低落差明顯的球洞設計。 圖／星宇航空 提供
以度假村式設施與壯麗地形著稱的Shigira Bay Country Club，體驗依山勢與海灣地形而建、高低落差明顯的球洞設計。 圖／星宇航空 提供

【文・旅報傳媒】

星宇航空再度強勢推動高球旅遊版圖，「星宇航空海外高爾夫球巡迴賽」宣布全新啟程，2026年首度直飛沖繩縣宮古島，推出4天3夜高球之旅，行程僅兩梯次，台北出發（3／16～19）與台中出發（3／17～20），每位80,900元起。2026年2／12起星宇航空「台北—宮古島下地島」航線轉為定期航班，並新增台中出發航班於2／13開航，透過北、中兩條定期航班服務，旅客將能更彈性地規劃旅程，一覽宮古島的四季風光。

擁有沿著湛藍海岸線的Emerald Coast Golf Links球場，被譽為宮古島上最難預訂的球場。（ 圖／星宇航空 提供
擁有沿著湛藍海岸線的Emerald Coast Golf Links球場，被譽為宮古島上最難預訂的球場。（ 圖／星宇航空 提供

宮古島以蔚藍海色、潔白沙灘著稱，是日本海島度假的代表性目的地。受惠全年舒適氣候與豐富自然景觀，島上擁有多座高爾夫球場，其中3座人氣場地將成為本次巡迴賽亮點。行程首站安排於被譽為「宮古島最難訂的海景球場」—Emerald Coast Golf Links開球，球道沿著海岸線延伸，海風與潮向變化使挑戰性提升，更能近距離欣賞湛藍海景。夕陽時分，球場更是攝影愛好者最愛的絕美景點。

第2站來到以豪華度假村規模著稱的Shigira Bay Country Club，球洞設計因應山海地形而成，高低落差明顯，擊球瞬間即可俯瞰整片海灣，是島上極具視覺震撼的球場之一。最後則是被譽為「海景全景球場」的Ocean Links Miyakojima，狹窄球道、側風與礁岩交錯的地形極具技巧性，亦曾是日本大型實境秀的決賽場地，是技術派球友最難忘的挑戰。

Ocean Links Miyakojima以「海景全景球場」聞名，也曾是日本百萬實境秀決賽場地。 圖／星宇航空 提供
Ocean Links Miyakojima以「海景全景球場」聞名，也曾是日本百萬實境秀決賽場地。 圖／星宇航空 提供

住宿方面，行程全程入住位於西岸「黃昏海灘」旁的沖繩宮古島希爾頓度假酒店。35平方米的日落景觀房可從陽台欣賞海天暮色，距離機場與各大球場亦十分便利，是球友最理想的度假基地。

美食體驗則結合島味與名店料理。歡迎之夜選在以創意料理聞名的居酒屋舉行，搭配三味線表演，營造專屬高球旅人的迎賓氛圍。另一重點餐食安排於炭火燒肉名店「琉宮苑」，品嚐具有「幻之和牛」之稱的宮古牛，並以島野菜、海鮮食材呈現宮古島餐桌文化。

延伸閱讀>>越捷航空12/12 年終優惠登場　 2026 年百萬張零元機票等你搶

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

星宇航空 沖繩 美食

TTN旅報

追蹤

延伸閱讀

高球／名將展示「暴力美學」！AI導入訓練、技術突破掀新趨勢

高球／將一桿進洞化為社會影響力 長耀建設以體育實踐ESG

高球／東奧運後出現冒牌者症候群 李旻感謝曾雅妮讓她看到希望

高球／大亞公開賽獎金提升至1千萬 洪玉霖揮別手腕傷勢再出發

相關新聞

不只元旦免費開放！故宮南院10週年 「這2天」也免門票 朝聖「鎮院三寶」順遊絕美景觀橋

歡慶開館10週年，故宮南院開放「免費參觀」邀請民眾共襄盛舉，包含元旦日共計3天，免門票朝聖甲子萬年特展。

星宇高球巡迴賽首飛宮古島 海景三名場奢華開球

星宇航空再度強勢推動高球旅遊版圖，「星宇航空海外高爾夫球巡迴賽」宣布全新啟程，2026年首度直飛沖繩縣宮古島，推出4天3夜高球之旅，行程僅兩梯次......

飛香港最低270元！香港快運「年末限時優惠」開跑 北中南直飛、含託運行李單程也僅560元

香港促銷機票！香港快運即日起推出「年末限時優惠」，單程最低270元，台北、台中、高雄直飛，含託運行李單程也僅560元。

嘉義101「甜點放題2.0」來了！「6款珠寶櫃甜點、每日出爐麵包」499元暢吃 高顏值「法式檸檬塔、提拉米蘇千層」吃回本

嘉義101「甜點放題2.0」來了！嘉義最高景觀飯店「499元甜點吃到飽」再登場，6款珠寶櫃甜點、經典麵包、...

麗寶樂園新地標！「美樂地親子農場」試營運 「門票+動物餵食體驗」優惠價199元 親人水豚、羊駝、熊貓羊全看得到

樂園內新地標！台中最新「親子農場」開放試營運，特別推出門票優惠價199元，再加送草飼料體驗近距離餵食小動物，一路優惠到明年1月！

「史努比花生飲茶快閃店」華山登場！「限量周邊」盲盒、吊飾等港味十足1次看

華山 1914 文創園區今年冬季再添人氣亮點！「史努比花生飲茶快閃店」將於即日起至 2026 年 4 月 6 日限定登場，以濃厚港式茶餐廳風格結合花生漫畫的經典角色魅力，打造出台北最療癒的城市散步場景。從霓虹燈街景、茶飲元素到角色造型裝置，整體氛圍宛如走入迷你版香港街角，非常適合旅人拍照打卡、親子同遊與週末輕旅行。活動提供免費入場與寵物友善環境（不落地），成為冬季假期最值得安排的一站。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。