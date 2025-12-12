關了燈傻傻分不清？台北天空塔跑馬燈溫馨提醒 101董事長賈永婕加碼看煙火有驚喜方位

台北101煙火是跨年讓人相當期待的眾多活動之一，不過信義區高樓林立，其中位於松智路與松壽路口的「台北天空塔」怕跨年時被誤認，近日自行上跑馬燈「他→才是101」，要網友關鍵時刻別看錯棟，幽默手法引網友討論，包括現任101董事長賈永婕也曬出2棟大樓外觀模樣，提醒大家「不要跑錯了喔！」

賈永婕於社群分享已帶有「他→才是101」跑馬燈字樣的台北天空塔，與亮起周四綠燈的台北101兩棟大樓，直呼：「是我是我！我才是台北101，跨年不要跑錯到台北天空塔了喔！」

她同時也提醒今年看煙火，在北方（台北市政府、國父紀念館的方位）及東方可以看到加碼的驚喜圖形。

雖然同為高樓，但台北天空塔與101頂部明顯不同，有網友疑惑「再怎麼樣也看的出來101吧」、「差那麼多怎麼會看錯」，但也有人表示關了燈太黑真的容易誤認，真的有人搞錯棟，還有人笑說「大樓（天空塔）上的溫馨說明，也說出它的無奈。」