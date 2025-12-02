赴韓注意！南韓鐵道、首爾地鐵工會預告罷工 恐引發交通大亂

中央社／ 首爾2日綜合外電報導
歐新社
歐新社

南韓鐵道公社與首爾交通公社的工會相繼預告將從11日、12日起全面罷工，若2大公社的罷工皆成真，火車及首爾地鐵勢必皆會受到影響，尤其適逢年末，韓媒憂恐會造成交通大亂。

根據韓聯社今天報導，民主勞總公共運輸工會的全國鐵道工會今天在首爾站東側廣場召開記者會，喊出「這是對政府的最後警告」，若薪資談判中的核心訴求未獲實現，將於11日展開全面罷工。

鐵道工會委員長姜哲（音譯）表示，「若連我們最後的訴求都被無視，那只剩下一個選擇」。他強調，「我們將凝聚全國鐵道勞工的決心與力量，打造堅固且毫不動搖的罷工隊伍，務必取得勝利」。

另外，首爾地鐵方面，日前營運1到8號線的首爾交通公社第1、3工會已宣布將於12日進行全面罷工；第2工會也於昨天通知組員，將在同天12日加入罷工行列。

公共運輸工會首爾交通公社9號線支部，負責營運首爾地鐵9號線第2、3階段區間，今天也在首爾市政府前舉行記者會，喊出「若首爾市與交通公社不履行增聘人力的協議，將自11日起以總罷工回應」。

報導指出，若鐵道公社與首爾地鐵的罷工皆成真，火車與地鐵運行勢必受影響，擔憂恐引發交通大亂。

鐵道公社除了負責大部分高速鐵路與一般鐵路外，還與首爾交通公社共同營運首爾地鐵1、3、4號線，此外也營運京春線、水仁盆唐線、京義中央線等多條廣域鐵路。

延伸閱讀

韓國酷澎3370萬筆個資大量外流 李在明指示嚴格追究責任

世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

去南韓要留意！首爾地鐵2大工會預告 「12月12日起全面罷工」

長榮航勤工會黑幕重重？桃園勞動局發函阻理監事改選

相關新聞

入住五星飯店直接送「Jo Malone耶誕限定香氛」！打卡再送全球限量紀念熊

台北喜來登大飯店今年冬季推出以「Fun & Games 放玩佳節」為主題的跨界節慶企劃，攜手英倫香氛品牌 Jo Malone London，從視覺、味覺到嗅覺打造沉浸式冬季體驗。隨著年末旅遊旺季到來，飯店同步推出話題性十足的 「Jo Malone London 聖誕香氛之旅」住宿專案，旅客自 11 月 30 日至 12 月 28 日入住行政樓層指定房型，不僅可享 免費升等，客房內更特別佈置品牌節慶限定的香氛體驗組，讓旅程一入住就浸潤在英倫香氣之中。每房額外再加贈 Little Greene 英倫綠境系列香氛工藝蠟燭，使香氛儀式感延續至旅程後的每一天，成為今年冬季最具話題性的香氛住宿選擇。

手刀搶報！ SOGO聖誕限定「達菲與好友派對」僅此1場 超萌「香港迪士尼20周年拍照小屋」免費拍到飽

SOGO聖誕限定快衝！ 今年迎接聖誕，台北SOGO忠孝館再次施展魔法，打造「SOGO Christmas Wonderland」，不僅有先前曝光的「巨型米奇裝置」，官方更釋出最新消息，加碼打造「香港迪士尼20周年拍照小屋」及一系列限定主題派對，從達菲與好友的聖誕快閃到新年派對，迪士尼控真的要暴動了！

全台獨家！迪士尼皮克斯《玩具總動員》30週年耶誕燈飾就在台北101

冬季到來，台北101再度化身全城最耀眼的耶誕地標！

這2天免費入館！桃園市兒童美術館「秀證件免門票」 朝聖最新「袖珍展」翻轉感官

免費入館日抄筆記！桃園市兒童美術館「市民日」及「里民日」於本週登場，憑證件即可免門票參觀，朝聖最新袖珍展覽。

年終購物攻略！台北101耶誕檔期開跑 經典精品與年度選物一次入手

冬季的台北，耶誕氣息正悄悄蔓延。台北101再度化身全城最耀眼的節慶地標，以璀璨光影點亮冬夜。

迎接2026璀璨新年夜！168inn推出多元旅宿方案，滿足各種跨年玩法

年底跨年活動逐步開跑，不論是想欣賞絢爛煙火、參與倒數派對，或與家人好友規劃一趟輕旅行，北台灣向來是最受旅人青睞的跨年目的地。許多人選擇提前出發、避開晚間尖峰人潮，白天到桃園大溪老茶廠、Xpark水族館散步打卡，夜晚再前往桃園藝文特區看表演，半夜直接入住附近旅館倒數迎新。在跨年交通最壅擠的時節，「住哪裡」成為旅程順不順利的關鍵。北台灣最大特色連鎖旅館集團 168inn，旗下館別遍布桃園、新竹與台北，地點皆鄰近捷運、高鐵與火車站，讓跨年夜無論是看煙火、聽演唱會或夜市覓食，都能輕鬆往返、不必趕末班車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。