快訊

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵個人每日訂票上限提高至9張 擬115年1月實施

中央社／ 台北29日電
台鐵示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台鐵示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

現行台鐵預約訂票，一般個人訂票每人（每個身分證字號）每乘車日最多可預訂6張乘車票，因應旅客需求，台鐵規劃，未來將上限提高至9張，擬於明年1月實施。

根據台鐵網路購票相關規範，為維護公平原則及避免座位遭浮訂，規定預約訂票每人（每個身分證字號或護照號碼）每乘車日至多可訂6張單程車票（超商、語音訂票也有上述限制），另為方便旅客安排旅程，同時訂去回程車票時則各可預訂6張。

至於若相同乘車區間10人以上時，可辦理對號列車團體票，受理預訂期間為乘車前3個月起至乘車前35天截止，按先後順序上網預約。

現行旅客若人數未達10人團體票門檻，透過台鐵網路訂票系統，得分開訂票，但座位並不保證能相鄰。因應旅客需求，相關人士告訴中央社記者，規劃將現行每人每天限訂6張限制，放寬至9張，預計明年1月實施。

此外，為方便旅客訂購自由座車票，台鐵表示，台鐵e訂通APP在11月21日起優化發布自由座車票取票功能，可由APP直接訂票，並取為QR-Code行動票證。

為維護乘車品質，台鐵表示，每節自由座車廂，限制發售70張車票，實施班次為西部幹線EMU3000型新自強號（不含跨線列車）；根據台鐵規劃，直達車110次、132次、148次、154次、194次、111次、127次、131次、143次及193次，設置於第9車廂。非直達車116次、120次、146次、158次、160次、117次、119次、133次及145次，設置於第9、10、11車廂。

台鐵表示，自由座開放預購乘車日前7日（含當日）車票，可由台鐵官網及台鐵e訂通APP訂票，購票及取票管道為車站售票窗口、台鐵e訂通APP及多功能自動售票機。

台鐵說明，自由座車票可適用會員積點服務，成人票價為自強號全票票價95折（其餘票種不適用95折優惠），不開放電子票證及定期票乘車，可使用TR-PASS劃座自由座車廂，不開放加購便當。

其中，退票應於列車開車前辦理退票，逾時不予受理，而退票手續費比照對號列車無座票退票相關規定；乘車變更應於當日當次車開車次30分鐘辦理，逾者按退票方式處理。

台鐵表示，APP更新後更預留一般個人訂票每日訂票上限功能，未來訂票可擴充至一次9張，以因應後續業務調整需求。

延伸閱讀

與2學生交往還墮胎！補教師遭判刑逃亡 酒醉「跌破頭」就醫狼狽被逮

免費牛排吃起來！ 台中早午餐「禾間糧倉」身分證中2025就送肉 吃越多還送越多

高鐵擁擠傳意外退休教授遭旅客潑熱咖啡 高鐵：未接獲通報

普發1萬現金／郵局今起開放1294郵局櫃檯領現 首周採身分證單雙號分流

相關新聞

排民快衝！ 《排球少年!!》咖啡廳北中南3地齊發 5大高校主題餐點「日向烏鴉蛋糕」神還原、3款限定特典一次收藏

排民快衝！ 北中南《排球少年!!》咖啡廳3地齊發 5大高校主題餐點神還原＋3款限定特典、閃卡透卡直接送爆

苗栗苑裡秘境再爆紅！百年王家古厝披上秋冬紫色花瀑，「蒜香藤」美景浪漫登場

苗栗苑裡山柑里近期再次掀起旅遊熱潮！每年深秋至初冬正值蒜香藤大盛放，今年百年歷史的王家古厝再披「紫色花瀑」外衣，古厝與花影交織的限定美景吸引許多旅人專程前往朝聖。旅客步入老三合院，首先映入眼簾的是磚紅古牆與紫色花串交錯出的迷人畫面，午後陽光傾瀉在花叢與斑駁古牆間，氛圍格外靜謐，比起刻意打造的熱門景點，這裡更帶著歲月沉澱的溫柔與不經意的浪漫。

年度最夢幻！ 信義BELLAVITA「巨型聖誕熊熊餐桌」免費拍 Bello Bear陪吃滿桌甜點吐司、拍小人國視角超好玩

信義區年度最夢幻！ BELLAVITA「聖誕熊餐桌」巨型Bello Bear陪吃 棉花糖可坐、甜點放大100倍、小人國視角免費拍

礁溪寒沐酒店12月打造「MU 嶼聖誕」 推出住房、餐飲優惠與「驚喜耶誕禮物」

隨著歲末節慶氣息升溫，礁溪寒沐酒店於今年12月以「MU 嶼聖誕」為主題，將旅人最愛的自然系元素融入整體空間，打造沁涼又充滿節慶溫度的度假場景。大廳以綠色植栽與植生牆呈現清新質感，並以聖誕紅點亮節慶氛圍，深受親子喜愛的吉祥物「沐醬」也換上全新聖誕造型，陪伴旅客感受暖心假期。本月同步推出一泊一食住房專案，價格自 11,000 元起；12 月 24 日至 26 日入住還能參加限定「聖誕任務日」活動，只要集滿闖關印章即可獲得酒店準備的驚喜禮物。平安夜當晚更安排「蘭陽人銅管五重奏」現場演奏經典曲目，為旅客獻上一場充滿音樂與歡樂的冬季夜晚。

萌度爆表！「呆在碧潭の水豚君」限定造型、見面會 12月假日登場

【旅奇傳媒/編輯部整理】超人氣 IP「水豚君（KAPIBARASAN）」進駐新店碧潭風景區，持續為新店碧潭風景區帶來超高人氣，已成為年末最療癒的打卡熱點，碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」活動展期至1

2026台北跨年搖滾區開搶！ 12月連2晚入住台北33家飯店 「搖滾區門票」掛號直寄到家超佛心

中華民國觀光旅館商業同業公會再度攜手台北市政府觀光傳播局，推出「12月連住台北2晚，送2026台北最嗨跨年晚會搖滾區入場證」活動，集結全台北33家頂級觀光旅館一起放大絕，直接讓你住飯店就搶到最前排位置！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。