劍湖山摩天輪跨年煙火住宿與VIP區秒殺 保留席緊急釋出

經濟日報／ 記者宋健生／雲林即時報導
今年是劍湖山世界第19次辦理跨年晚會，跨年煙火將挑戰感官極限。業者提供
迎接2026跨年首選！劍湖山（5701）世界27日宣布，2026年舞力High摩天輪跨年晚會以「舞力最厲害，有你才夠High！」為主題，推出亞洲唯一的摩天輪跨年煙火秀，並首度舉辦樂園K-Pop排舞大賽。

劍湖山世界總經理曾慶欑指出，跨年期間的飯店訂房與樂園VIP區一開賣便呈現「秒殺」狀態，為回應遊客熱情，目前正釋出最後「施放保留席」，呼籲民眾務必前往劍湖山網路商城手刀搶購，以免向隅。

曾慶欑表示，今年是劍湖山世界第19次辦理跨年晚會，跨年煙火將挑戰感官極限，由亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達1,000公尺的「舞擺環山煙火」以及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，打造總長達10分10秒，象徵十全十美的璀璨展演。

為了讓遊客享受最完美的視覺饗宴，煙火施放角度經過精密試算，只有親臨園區才能感受到被煙火與雷射光環繞的震撼美景，帶領大家從2025一路High到2026。

今年跨年活動更有別於以往，劍湖山舉辦台灣樂園史上首次的「K-POP排舞才賽」、賽事吸引近40支隊伍報名，經過評審嚴格篩選，複賽將於12月25日登場，而最終總決賽則定於12月31日跨年夜的主舞台舉行。在萬人見證下，頂尖舞者們將在摩天輪下爭奪超過20萬元的總獎金，為跨年夜注入最熱血的舞蹈靈魂。

摩天輪前的跨年晚會卡司陣容堅強，由知名主持人GINO、可緁領軍，攜手艾薇、KELLY林韋希、TRI.BE、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安、T.Rock高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE等實力派演出者輪番上陣。

此外，人氣職棒啦啦隊安娜、潔潔，以及舞蹈名師藍波老師也將到場，與現場民眾一同倒數，迎接2026年的到來。

除了精彩的表演，劍湖山世界更宣布，跨年當天遊樂設施將延長開放至晚間10點，讓遊客從早玩到晚，享受超過14小時的狂歡體驗。

12月31日也推出全日票只要399元(原價1,199元)、憑青春動滋券購票兩人同行才699元；當日壽星本人憑證購票，還享有超值優惠價只要100元，更多活動與票券資訊都在劍湖山世界主題樂園官方網站，曾慶欑邀請全台民眾，今年跨年就來劍湖山，體驗最震撼的煙火、最熱血的舞蹈與最強大的明星陣容。

劍湖山宣布2026舞力High摩天輪跨年晚會以「舞力最厲害，有你才夠High！」為主題。業者提供
2026台北跨年搖滾區開搶！ 12月連2晚入住台北33家飯店 「搖滾區門票」掛號直寄到家超佛心

中華民國觀光旅館商業同業公會再度攜手台北市政府觀光傳播局，推出「12月連住台北2晚，送2026台北最嗨跨年晚會搖滾區入場證」活動，集結全台北33家頂級觀光旅館一起放大絕，直接讓你住飯店就搶到最前排位置！

鴨鴨迷尖叫！300坪桃園A19「B.Duck城市樂園」開幕 6米小黃鴨聖誕樹+10大遊樂設施 在地人加碼贈200元玩到瘋

鴨鴨迷尖叫！全台唯一300坪「B.Duck城市樂園」桃園A19登場 6米小黃鴨聖誕樹+10大遊樂設施 在地人300元加碼變500元玩到瘋

秋意甚濃～一起去看楓葉吧！ 全台「熱門賞楓景點」整理

【FunTime小編群】每年11月到1月是台灣賞楓最佳時機，從北部的奧萬大樂活莊園、三峽滿月圓，到中部武陵農場、南投奧萬大，再到南部阿里山、台南關子嶺，北中南秘境一次網羅，楓紅美景等你來感受秋冬浪漫！

最後一波花期！ 虎尾2公里「美人樹大道」壓軸開花　小橋流水＋粉色花海美翻 錯過再等一年

最後一波花期！ 虎尾「美人樹大道」2公里花海＋小橋倒影美翻 錯過再等一年

花博、新北與桃園三地化身歐風冬季市集！「德國耶誕市集 」連3週登場，音樂表演 × 手作全公開，再抽「歐洲機票」

今年冬天，圓山花博公園再度搖身變為濃濃歐洲風情的耶誕慶典舞台！由德國經濟辦事處主辦的「German Christmas Market 德國商品×聖誕市集」將於 11 月 28 日至 11 月 30 日連續三天熱鬧展開，匯集超過 80 個德國品牌與特色攤位，從暖心熱紅酒、經典香腸堡、德式甜點，到節慶禮品與手作選物通通到位，打造最道地的冬季假日市集氛圍。今年活動結束後，更將於 12 月陸續前往板橋新北耶誕城與桃園藝文廣場，讓北部民眾整整三週都能沉浸在歐洲假日的浪漫氣息中。

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

「原地財富自由」的感覺是什麼？台灣YTR 「拉西哥 LAC」昨晚傳一支影片，開箱道奇隊球星大谷翔平達成大聯盟歷史紀錄「5...

