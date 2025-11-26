年末親子出遊新選擇！「TOTO桑」陪你住飯店、玩任務，還有機會把溫水洗淨便座帶回家！

快訊

文／ 黎允之

年末假期想和孩子一起去哪玩？就讓「TOTO桑」陪你一起出遊吧！響應 11月19日「世界廁所日」，TOTO台灣東陶攜手高雄H2O水京棧國際酒店、新竹豐邑喜來登大飯店，自11/19至12/31止，推出超有趣的「TOTO極淨小尖兵」親子活動，邀請大小朋友共同展開一場寓教於樂的「如廁冒險」！

小朋友化身「極淨小尖兵」　開啟潔淨任務冒險

住飯店，原來可以這麼好玩又有意義！活動期間，凡親子一同入住高雄H2O水京棧國際酒店、新竹豐邑喜來登大飯店，就能收到一本獨家立體繪本《TOTO桑陪我上廁所》（每筆訂房限贈一份，數量有限、送完為止），透過生動故事引導孩子建立良好如廁習慣，開啟極淨生活的第一步！

此外，還會收到一份「極淨任務包」，內含放大鏡、任務卡等道具，小朋友可以化身「極淨小尖兵」，用放大鏡在房間裡找線索、破解任務，完成後還能獲得「榮譽證書＋限定鑰匙圈」，歡樂滿滿又超有成就感！

極淨生活，從小坐起！TOTO希望透過輕鬆有趣的互動方式，讓孩子從小學會好的如廁習慣，並讓家庭共同體驗TOTO WASHLET帶來的美好生活。

打卡抽大獎！讓WASHLET極淨體驗延續到家中

本次合作飯店皆配置TOTO WASHLET溫水洗淨便座，讓家庭在旅途中能同步體驗TOTO極淨科技的舒適與貼心，讓旅宿成為實踐「極淨生活」的最佳場域。

同時，極淨生活不止於旅程！活動期間，只要完成任務，將榮譽證書拍照打卡並上傳至 TOTO官方Facebook，就有機會抽中價值 $25,500的TOTO WASHLET溫水洗淨便座，讓家裡的如廁體驗也升級成五星級！

歲末年終，讓TOTO桑陪你一起出門旅行、學習與放鬆兼得，從小培養孩子的生活好習慣，也讓爸媽享受最舒適的極淨時光。

【TOTO x 限定飯店合作活動一覽】
活動期間：2025年11月19日至12月31日
活動地點：高雄H2O水京棧國際酒店、新竹豐邑喜來登大飯店
活動內容：親子一同入住即享立體繪本＋極淨任務包，完成極淨任務可取得榮譽證書+限定鑰匙圈好禮，還可參加打卡抽WASHLET活動
即刻踏上旅程：https://reurl.cc/4b1nW3

* TOTO 台灣東陶股份有限公司、新竹豐邑喜來登大飯店與 H2O HOTEL 水京棧國際酒店保留修改及終止專案之權利，不另行通知並保有本專案之最終解釋權

