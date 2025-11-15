快訊

夏季旅日消費陸客居冠！大陸用觀光施壓高市 日方難接受：對中立場沒變

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸外交部14日晚間呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」。日本執政自民黨政調會長小林鷹之15日表示，政府應冷靜應對，並強調維持雙邊關係穩定的重要性。歐新社
中國大陸外交部14日晚間呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」。日本執政自民黨政調會長小林鷹之15日表示，政府應冷靜應對，並強調維持雙邊關係穩定的重要性。歐新社

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言引發外交糾紛，中國大陸外交部14日晚間突然呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」。日本執政自民黨政調會長小林鷹之15日表示，政府應冷靜應對，並強調維持雙邊關係穩定的重要性。

共同社報導，小林在秋田縣受訪時表示：「應該冷靜對待，將繼續對話，努力實現建設性、穩定的日中關係。」他補充說，希望了解中方此舉背後的原因，同時指出，中日雙邊關係「極其重要」，並表示日本對中立場沒有改變。

另外，針對中國駐大阪總領事薛劍日前發表暗指日本首相高市早苗的「斬首論」，小林則認為「極度不恰當」，已要求政府「嚴正回應」。

產經新聞與東京放送電視台報導，內閣官房長官木原稔在新潟市視察時表示，中方的說法與日本的認知存在差異，已向中方提出交涉。他說：「這與兩國領導人確認的推動戰略互惠關係的大方向不相容，我們已要求中方採取適當的回應。」他並強調：「正因為存在立場上的差異，我們認為日中之間進行多層次的溝通格外重要。」

日本政府相關人士透露，日中兩國政府15日上午進行局長級協商。根據報導，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰向中國駐日公使施泳表示，呼籲民眾不要出行的做法並不合適。

共同社引用日本國家旅遊局資料指出，1至9月訪日外國人達3165.05萬人次，中國旅客達到748.72萬人，年增42.7%。觀光廳推估，7至9月訪日中國旅客消費達5901億日圓，居各國之首。

中方對高市「台灣有事」言論反應激烈，呼籲民眾暫勿前往日本，可能有意針對日本的旅遊業。專家警告，由於中國是日本最大外國觀光客來源，中方旅遊警示可能抑制日本蓬勃成長的入境旅遊需求。若中國旅客減少的趨勢擴大，恐令火熱的旅遊消費降溫。

