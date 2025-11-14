Super Junior 20周年巡演 蔣萬安曝「這三首」國館站輪放

韓國天團「Super Junior」出道20周年，世界巡迴演唱會「Super Show 10」將從明天到16日在台北大巨蛋嗨唱。台北市長蔣萬安今受訪表示，觀傳局等局處規畫系列彩蛋，在國父紀念館站播放三首經典歌曲，邀請市民及粉絲，感受演唱會城市的氛圍。

蔣萬安說，Super Junior這一次來台北市大巨蛋舉辦三場演唱會，陪伴了台灣一個世代，而且是非常具有代表性的韓團。所以市府團隊包括觀傳局，特別在大巨蛋周邊規畫一系列的彩蛋，包括捷運國父紀念館站，播放Super Junior的音樂。

蔣萬安也說，同時也有寶藍色燈海計畫，希望能夠讓所有的市民朋友以及歌迷朋友E.L.F.，感受到演唱會城市的氛圍。另一方面，大巨蛋一直也是台北面向國際很重要的一張名片，所以持續歡迎所有國際的巨星、團體來到大巨蛋。