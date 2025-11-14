快訊

目睹謝侑芯猝死 黃明志獲釋後沉痛發聲：這畫面永遠留在我腦海中

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

Super Junior 20周年巡演 蔣萬安曝「這三首」國館站輪放

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
韓國天團SUPER JUNIOR一連3天在台北大巨蛋舉辦20周年演唱會。圖／FANME提供
韓國天團SUPER JUNIOR一連3天在台北大巨蛋舉辦20周年演唱會。圖／FANME提供

韓國天團「Super Junior」出道20周年，世界巡迴演唱會「Super Show 10」將從明天到16日在台北大巨蛋嗨唱。台北市長蔣萬安今受訪表示，觀傳局等局處規畫系列彩蛋，在國父紀念館站播放三首經典歌曲，邀請市民及粉絲，感受演唱會城市的氛圍。

蔣萬安說，Super Junior這一次來台北市大巨蛋舉辦三場演唱會，陪伴了台灣一個世代，而且是非常具有代表性的韓團。所以市府團隊包括觀傳局，特別在大巨蛋周邊規畫一系列的彩蛋，包括捷運國父紀念館站，播放Super Junior的音樂。

蔣萬安也說，同時也有寶藍色燈海計畫，希望能夠讓所有的市民朋友以及歌迷朋友E.L.F.，感受到演唱會城市的氛圍。另一方面，大巨蛋一直也是台北面向國際很重要的一張名片，所以持續歡迎所有國際的巨星、團體來到大巨蛋。

觀傳局補充，從今天14日開始到16日，連續三天的每天下午1時到晚上11時，在捷運國父紀念館站每小時輪播Super Junior的三首歌曲，包含「Super Girl」、「Mr. Simple」和「Sorry, Sorry」。同時，也會在大巨蛋正門兩排人行路樹燈飾排出藍色燈飾等相關應援活動。

Super Junior將登上2025 MAMA AWARDS頒獎典禮。圖／遠雄創藝提供
Super Junior將登上2025 MAMA AWARDS頒獎典禮。圖／遠雄創藝提供

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中共揚言追緝沈伯洋、八炯、閩南狼 蔣萬安態度曝光

北市一殯拆除後靜悄悄…蔣萬安曝未來計畫

中共揚言追緝立委、網紅 蔣萬安：政府應交涉關心

質疑輝達案圖利被罵爆 王義川：僅提醒蔣萬安 法律配套別為難公務員

相關新聞

SKM Park Outlets高雄草衙推出「雪境童話村」！6大耶誕亮點一次看，白天夜晚都超好拍

耶誕季浪漫登場！「SKM Park Outlets高雄草衙」自即日起至明年1月1日化身為「雪境童話村」，以夢幻雪景、北國場景與燈光特效打造冬日奇幻國度，今年規模再升級，包含巨型耶誕樹、童話北極村、星幕光廊與夢幻列車等六大打卡亮點，白天拍起來可愛童趣，夜晚更因燈光與飄雪效果而顯得唯美浪漫，成為高雄冬日最吸睛的新景點。

萌到心臟爆擊！ 「罐頭豬LuLu × 貓貓蟲咖波」首度合體TTF玩具展 「疊疊樂漢堡」限定首賣、2.5M巨萌氣偶必拍

史上最萌合體！ 「罐頭豬LuLu × 貓貓蟲咖波」首推疊疊樂漢堡 2.5M聯名氣偶現身TTF台北玩具展

限時快搶！六福村「4人年票1萬元」、曾沛慈陪跨年

政府普發萬元入手，六福村主題樂園宣布自11月15日至12月30日推出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，4人同行即可購買年...

超完美防守！ 宜蘭冬山整片泡水 唯獨「這間行館」防水閘門神救援

在鳳凰颱風與東北季風共伴效應帶來的豪雨重創下，冬山鄉不少地區一夜之間成了水鄉澤國。然而，在一片汪洋之中，竟有一座旅宿奇蹟地「完美防守」。原來是，宜蘭知名度假行館「泉月樓行館」靠著超強防水閘門成功擋下洪水！

「2025士林官邸菊展」月底登場！漫遊花海，還有15個展區免費看與香氛體驗

秋意正濃，台北一年一度的花季盛典再度繽紛登場！「2025士林官邸菊展」將於11月28日至12月14日在士林官邸公園盛大開展，今年以「藝菊圓夢」為主題，邀旅人化身逐夢者，一同走進由菊花與藝術交織的夢幻國度。本次展覽匯聚15個風格各異的主題展區，結合園藝職人與跨界藝術家的創意巧思，從花藝設計到裝置藝術皆展現層次豐富的視覺震撼，打造出秋冬最夢幻的城市花旅。

全台最大「玫瑰森林」秋日花季來了！免門票拍爆「四色蔓玫花海」 還有「泥作小屋、鏡面水池」回訪Ｎ次都必拍

秋季玫瑰季來了！全台最大「玫瑰花園」將迎來蔓玫盛放，最佳賞花期曝光，免費入園開拍今秋必訪最美花園！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。