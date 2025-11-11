快訊

診間揮刀攻擊輔大名醫暨前校長江漢聲 男遭警逮怒吼畫面曝光

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

加速擴大吸引國際旅客再訪台 觀光署推感謝季、抽不限航點商務艙

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署觀光署為加速擴大吸引國際觀光客，將自114年11月12日中午12時開始至115年1月30日中午12時止（台灣時間），舉辦「因為有您．所以精彩－金福氣感謝季．幸運好禮送給您」抽獎活動，凡登錄參加過「遊台灣金福氣」活動且實際來台的國際旅客即可登錄參加抽獎，獎項包括中華航空、長榮航空及星宇航空均提供全球所營航線不限航點商務艙機票各1張。

觀光署指出，「遊台灣金福氣- Taiwan the Lucky Land」消費金抽獎活動，於疫情後2023年5月1日啟動，並於2025年9月30日畫下圓滿句點，活動共吸引653萬旅客來臺試手氣，超過78萬人次中獎，在疫情後國際觀光市場引起話題，並獲得國際旅客的關注。觀光署為感謝曾登記參加「遊台灣金福氣」的國際旅客，歡迎台灣做為旅遊目的地，將於今年11月12日起舉辦「金福氣感謝季」抽獎活動，歡迎旅客重遊台灣。

觀光署指出，自2023年5月1日起辦理「遊台灣金福氣」抽獎活動，中獎者可獲5,000元電子票證消費金或住宿折抵優惠券，提供誘因引客來台旅遊消費。參加抽獎的旅客前六大市場依序為韓國、香港、日本、馬來西亞、新加坡及菲律賓，中獎者消費地點則遍布超商、百貨公司、伴手禮店及旅館等。

為感謝國際旅客對「遊台灣金福氣」活動的支持與對台灣觀光的喜愛，觀光署將自2025年11月12日中午12時開始至2026年1月30日中午12時止（台灣時間），舉辦「因為有您．所以精彩－金福氣感謝季．幸運好禮送給您」抽獎活動。只要曾登錄參加過「遊台灣金福氣」活動且實際來台的國際旅客，都可以在上述期間到感謝季活動網站（https://5000.taiwan.net.tw/）登錄抽獎資格，觀光署將於今年11月、12月及明(2026)年1月的最後1週各抽出至少10位幸運旅客。

觀光署表示，本次活動獎項相當豐富，包括中華航空、長榮航空及星宇航空均提供全球所營航線不限航點商務艙機票各1張，全台多家飯店品牌（包括日月潭涵碧樓、圓山、喜來登、福華、福容、意舍、萬豪、雲朗觀光、力麗觀光、國泰飯店觀光〔和逸、慕軒〕、香格里拉、長榮桂冠、花蓮理想大地、Moxy、金普頓、六福旅遊集團等24家）也熱烈響應贊助住宿券。

觀光署期望透過「金福氣感謝季」活動，感謝所有過去曾經到訪的國際旅客們，也期望帶動台灣成為重遊首選目的地，邀請所有國際旅客再次來台感受多元豐富的山海美景、在地美食與人情溫度，創造每一次美好的台灣旅遊回憶。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

軍事坑道成功活化 金酒「經武酒窖」再奪全台十大觀光亮點

串聯桃園新北登山觀光資源 大湖之森步道11月底開放

雲林風箏衝浪公開賽登場 210名選手競技

讓國旅不再只是「換個地方睡一晚」交通部推2計畫盼創破兆觀光產值

相關新聞

住進夢幻森林泡湯去！ 花蓮蝴蝶谷新飯店「1泊3食8888元起」 再送森林遊樂區門票

住進夢幻森林泡湯去！花蓮蝴蝶谷新飯店「一泊三食8888元起」 再送森林遊樂區門票

黃仁勳鍾愛台南味！快閃5小時吃透溫體牛與水果店 花生糖、蜜餞都打包

出生於台南的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang），對家鄉味情有獨鍾。過去訪台時曾多次造訪...

新手露營別慌張！ 「十大新手必備清單」一次收 秋日露營旅行正迷人

從帳篷、寢具、煮食炊具到照明設備，第一次露營要帶的東西可不簡單！秋冬露營氣溫宜人、風景正美，只要準備好入門裝備，就能輕鬆上手，讓首露體驗既舒適又難忘。

2025「台中國際花毯節」免費入園&5大特色亮點一次看！ 2公頃花海+18米飛天小女警主題花毯+泡泡水霧必拍

《飛天小女警》降落台中！2025「台中國際花毯節」18米花花泡泡毛毛立體花卉+泡泡水霧秀超夢幻

一張卡玩超過一年！ 屏東海生館25週年「海洋卡」超值回歸　390天無限暢遊、放送25天超佛

海洋迷不可錯過！ 國立海洋生物博物館館方宣布人氣爆棚的「海洋卡」限時回歸啦～這張傳說中的年卡不只讓你「一年玩到飽」，還再加贈25天、總共390天無限暢遊！還能參加館內體驗享9折優惠，搭配即將登場的「臺灣科學節」活動，根本是秋冬親子出遊首選！

滿千抽雙人日本機票！王品集團五大鍋物 聯手祭出冬季新鍋與優惠

迎接立冬進補時節，王品集團旗下五大鍋物品牌一次端出新湯底與好康活動。從麻油炒雞、壽喜燒和牛到麻辣鍋升級饗宴，暖身又暖心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。