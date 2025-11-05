台東跨年卡司太狂！張惠妹領軍10組超強天王天后 名單曝光歌迷炸了

張惠妹確定跨年現身「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，在台東縣政府的邀請下，阿妹登高一呼，號召到10組出身台東、喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手 A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修 等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接 2026 第一道曙光。

這場以「東！帶我走」為主題的跨年演唱會，將於 台東市國際地標（海濱公園） 盛大登場（晚上6點至翌日1點）。主視覺以鮮亮粉、綠、藍三色呈現熱帶風格，象徵張惠妹回家帶領大家「從海出發、向光而行」，以音樂開啟新年的第一步。

阿妹「ASMR 世界巡迴演唱會」征戰海內外84場，並創下台北大巨蛋連開5場、吸20萬人朝聖的傳奇，更成為首位在台北大巨蛋跨年的華語歌手，在輝煌的成績後，她選擇以家鄉舞台作為年度壓軸回歸。阿妹笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」

張惠妹這次更親自發起「台東歌手召集令」，邀請一票重量級陣容共襄盛舉，包括A-Lin、 玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya 等超人氣實力歌手，從靈魂樂到嘻哈、從原民風到抒情派，橫跨世代與曲風，而更值得一提的是，內含金曲、金馬甚至是金鐘得主，東跨堪稱 「含金量最高的跨年晚會」。