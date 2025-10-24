光復節連假疏運 26日增開台北往返澎湖航班
澎湖縣政府因應光復節連假機位需求，再爭取華信航空加開26日台北往返澎湖航線加班機，並於今天開放訂位，提醒有需求民眾可儘早完成訂位購票。
為滿足連假返鄉與旅遊需求，澎湖縣政府旅遊處除先前爭取增開6個加班航班、共計840座位外，今天再爭取華信航空於26日加開1班台北航線，航班時間為晚上7時15分台北往澎湖、晚上8時55分澎湖往台北。
澎湖縣政府表示，光復節自24日至26日共3天連假，民航局規劃23日至27日為航空疏運期，為期5天，台灣澎湖航線提供454架次、3萬3428個座位。
澎湖縣政府指出，為協助民眾往返台澎，先前已協同航空公司增開23日、26日及27日加班機6航班，並通知登記的470名民眾完成購票，以利往返。由於海上交通仍因風浪過大，澎湖輪已停航5天，預計25日可望恢復航班；縣府今天再爭取到華信加開1航班，請有需求的民眾可儘早完成訂位購票。
