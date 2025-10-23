比你想的還美！「WONDERS FROM SIRAYA」跨界合作 打造仙境西拉雅旅遊新境界

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處日前於臺北南港老爺行旅舉辦「WONDERS FROM SIRAYA」品牌聯名發表，展現大西拉雅觀光圈全新行銷布局與跨界合作成果。本次聯名集結大春煉皂、南港老爺行旅、茗茗茶香檳等知名品牌，藉由「生活美學 × 智慧觀光」的跨域組合，全面升級旅遊體驗，並與藝人風田首度跨界合作，透過實際走訪在地共同設計專屬聯名禮盒，體現「比你想的還美」的仙境西拉雅品牌精神，更與Klook拓展行銷合作，推動國際送客，讓西拉雅躍升旅人非來不可的目的地。

西拉雅跨界策略，跨足日常生活美學與餐飲領域展現三大全新聯名。圖／西拉雅管理處提供

交通部觀光署表示，觀光圈推動至今已滿五年，並於2024年邁入「觀光圈 3.0」新階段，全面升級為北、中、南、東及離島共七大「區域觀光品牌」，觀光圈 3.0 核心是「行銷與送客並重」，唯有品牌形象與實際遊程銷售相互連結，才能真正提升地方觀光能量。本次西拉雅「WONDERS FROM SIRAYA」正是行銷策略落實的最佳案例，未來區域觀光品牌將持續透過跨域合作、國際宣傳與數位整合，逐步打造臺灣成為國際旅遊市場中具指標性的品牌。

與「南港老爺行旅」合作早餐主題茶點，呈現西拉雅風味特色餐點。圖／西拉雅管理處提供

繼去年與知名食品品牌「禮坊」合作打造深受好評的伴手禮後，今年進一步跨足日常生活美學與餐飲領域，邀請藝人風田走訪西拉雅地區感受仙境之美，並透過設計概念，與大西拉雅觀光圈｢蘭都觀光工廠」及知名百年品牌「大春煉皂」合作推出｢晨霧蘭露聯名禮盒」，禮盒將於大稻埕迪化香氛店上架，並於官網同步推廣；世界金牌「茗茗康普茶香檳」跨界研發東山柴燒龍眼風味新潮氣泡飲品，以產量極為稀少的台灣原生種山蘊紅茶為基底，推出「西拉雅窯寄祝福」以及「西拉雅桂圓咖啡」兩款限定風味，規劃於微風廣場Breeze Super、官網等優質在地好物通路上市；更鎖定商務客群為主的「南港老爺行旅」合作早餐主題茶點，以西拉雅特色物產包含東山咖啡、龍眼花茶、火龍果麵、風味蔭油膏等，於11月初起推出假日在地好食。

與知名百年品牌「大春煉皂」合作推出｢晨霧蘭露聯名禮盒」。圖／西拉雅管理處提供

而最獲網友青睞的國際旅遊平台Klook亦表示，根據Klook 2025《旅遊脈動大調查》，63%亞太區旅客在規劃今年行程時傾向避開人潮，選擇較不擁擠的目的地；本次搭配仙境西拉雅不僅推出全新的生態旅遊-曾文水庫遊湖及築夢森居、果農之家農場體驗等路線與元件，並結合下單優惠鼓勵遊客體驗仙境感動與驚喜！

為吸引更多自由行年輕客群，Klook平台目前已上架超過11項旅遊商品，提供交通、體驗、餐飲的整合方案，讓旅客能以更便利的方式規劃行程，同時於Klook祭出仙境西拉雅地區旅遊產品期間限定下單折扣200元的超值優惠，歡迎遊客即刻動身體驗仙境西拉雅獨到之美！

「WONDERS FROM SIRAYA」品牌聯名發表會象徵觀光圈行銷進入新階段，將地方特色、人文美學與國際市場緊密連結，讓西拉雅成為臺灣在國際觀光舞台的亮麗名片。詳情可參西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/sirayatrip/