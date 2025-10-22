天候影響桃機觀景台關閉 機場公司籲留意航班資訊

快訊

中央社／ 桃園機場22日電
桃園國際機場南北觀景台持續關閉。中央社
桃園機場公司今天表示，受天候影響，昨晚8時後有3架航班轉降高雄及香港機場，除華航CI924班機已在高雄機場下客，其餘航班將在今天返回桃機，南北觀景台今天持續關閉。

桃園國際機場公司上午發布新聞稿表示，昨日受天候影響，自21日晚間8時後新增轉降3航班，包括中華航空CI792班機轉降高雄，盧森堡國際貨運航空CV9001班機轉降香港，預計今天返回桃園機場；另外，中華航空CI924班機轉降高雄機場，並在高雄機場下客。

機場公司說，桃園機場受不良天候影響，第二航廈南北觀景台今天持續關閉。此外，因為受風速影響，桃園機場A、D邊空橋，今天上午採單橋作業，後續將依實際狀況彈性調度，以提供旅客完整服務。

機場公司指出，入出境尖峰時段及氣候影響地勤作業安全因素，都可能增加航機等候與行李運送時間，機場公司提醒旅客及接機親友，預先與航空公司確認班機最新動態，也可透過桃園機場官網查詢航班最新資訊及異動情形。

