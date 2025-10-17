快訊

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

花蓮又發現堰塞湖！在太魯閣山區 林保署避免潰決急開挖

LINE貼圖、表情貼1折只有3天！25款每款6元、全買僅150元 清單一次看

今年最後一個連假！ 交通部整理出光復節連假易雍塞路段

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

光復節連假為今年最後一個連假，預期將有許多人計畫出遊或返鄉。對於出遊交通需要注意的包括國道與省道，交通部高公局提醒，連假首兩日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。公路局則是自連假前一日10月23日0時起至10月26日24時止推出多項客運優惠措施，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含84條中長途國道客運路線85折優惠。

高公局也整理出容易擁塞路段包括：

一、10月24及25日南向：

(一)西部國道建議早上6時前或中午12時後出發。

(二)國道5號建議早上5時前或下午5時後出發。

二、10月25及26日北向：

(一)西部國道南部地區建議9時前出發，中部地區建議12時前出發。

(二)國道5號建議早上9時前出發。

另為分散尖峰車流，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施。自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。

公路局則是指出，為鼓勵民眾於光復節連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局自連假前一日10月23日0時起至10月26日24時止推出多項客運優惠措施，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含84條中長途國道客運路線85折優惠、搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內使用電子票證(若為紙本票需於站內過卡)轉乘在地客運一段票或基本里程免費優惠，以及58條幸福巴士路線免費搭乘。

在公路交通方面，公路局預估光復節連續假期車潮自10月23日(星期四)下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於10月24日至10月25日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從10月25日下午開始至10月26日出現。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區之主要幹道(如：台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等)、銜接高速公路之路段(如：台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等)及重要觀光風景地區鄰近路段(台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台21線日月潭周邊等)。

為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。另配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段也已規劃替代道路

最後，連假期間國道交通量大，尖峰時段部分瓶頸路段易車多壅塞。交通部呼籲用路人耐心駕駛，全程保持專注；切勿任意變換車道或違規行駛未開放通行之路肩，並勿疲勞駕駛。另提醒用路人進出高速公路交流道、服務區或休息站時不要使用輔助駕駛系統，以免系統無法及時判斷路況而發生憾事。

延伸閱讀

疏運「鏟子超人」 台鐵新自強號增停光復站至光復節連假

準「風神」+東北季風將共伴威脅台灣 這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」公路局：協調中午恢復行駛

風神颱風估周六生成 賈新興指這時將降溫 東北季風影響至光復連假

相關新聞

飛日韓799元起！「8大航空線上旅展」優惠開搶 華航76折、長榮84折、星宇85折 AirAsia機票最低0元起

飛日韓799元起！ 「8大航空線上旅展」優惠開搶 華航7折、長榮84折、星宇85折 AirAsia機票最低0元起

全球護照排名 美國首次跌出前10名 新加坡獨強

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

荷航送上第106號藍陶小屋「Villa Rameau」帶旅人走進萊頓歷史

荷蘭皇家航空（KLM）迎來創立106週年，於今年再度推出年度代爾夫特藍陶小屋。第106號小屋的原型選自荷蘭萊頓彼得教堂旁的Villa Rameau，這座歷史建築曾是教堂司事的住所，更承載了17世紀「五月花號」啟航前，清教徒先驅在此生活12年的歷史記憶。

不只故宮免費開放！10／17「台灣文化日」來了 今年開幕最夯「這兩館」也都免門票

不只故宮免門票！10/17「台灣文化日」來了！除了故宮北院第一展覽館及南院開放免費參觀外，甫於今年4月盛大開幕的新熱點「...

免費住一晚還送早餐！ 金山五星溫泉飯店年底開幕 限時徵「試住員」 8千人搶破頭報名

免費住一晚還送早餐！ 金山五星溫泉飯店年底開幕 限時徵「試住員」 6千人搶破頭報名

越捷航空推Super Sale：機票最高5折、免費托運行李等超值優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】越捷航空宣布啟動年度最大規模的優惠活動「10天超級特賣」，限時推出機票最高5折、免費托運行李與知名飯店專屬禮遇等多重優惠。隨著機隊持續擴編、航網深耕亞太，越捷以更便捷的出行選擇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。