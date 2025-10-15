星宇航空攜手米其林名店「請客樓」、「辰園」 升級桃機貴賓室餐點

辰園料理講究刀工與火候，展現「清、鮮、嫩、滑』的粵菜精神。圖／星宇航空提供
星宇航空今天宣布升級桃園機場貴賓室餐點，攜手榮獲米其林一星的「請客樓」及以入選米其林指南的正宗粵菜「辰園」，10月20日起，旅客將率先於貴賓室品嚐到請客樓團隊精心打造的招牌美饌，辰園則將於明年接續呈現。星宇航空執行長翟健華表示，此次合作不僅是雙方對生活品味的共鳴，更是星宇航空首次將米其林星級餐廳菜色正式引進機場貴賓室。

星宇航空指出，「請客樓」以江浙與川揚料理見長，擅長將經典工藝融入創新巧思，展現細緻風味與獨特層次。首波推出的「蘋果木煙燻牛肋排」僅限頭等艙貴賓室享用，嚴選美國帶骨牛小排，以蘋果木煙燻提香，肉質軟嫩多汁；「蒸籠小點（海味餃、素蒸餃）」可於第一、第二航廈貴賓室品嚐，兼具鮮美與清爽，滿足不同旅客需求。

此外，這次也推出第二航廈貴賓室限定款「油潑ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵」與「桂花芝麻湯圓」，以手工寬麵搭配油潑辣香、酸爽麻辣層次分明，並以桂花蜜湯底襯托香濃芝麻的溫潤甜香，帶來多元風味體驗。這些經典菜色將率先於貴賓室亮相，讓旅客在啟程前便能品嚐到米其林星級饗宴，其餘菜色包含「紅油白菜餃」、「酒香麻油雞煨飯」、「煳辣荔枝海虎蝦球」及「砂鍋四臣湯」則將陸續上線。

星宇航空說明，辰園蟬聯多年米其林指南入選餐廳，孕育出多位享譽國際的名廚，以忠實傳承廣東飲食精髓聞名。料理講究刀工與火候，展現「清、鮮、嫩、滑」的粵菜精神，在台灣粵菜界佔有舉足輕重的地位，未來進駐星宇貴賓室，將讓旅客感受這份從餐桌走進候機室的頂級粵味饗宴。

此次合作的前置籌備作業歷時一年，考量到旅客登機後仍有完整餐飲服務，貴賓室菜色特別著重精緻、細膩且份量適中，讓貴賓室不再只是候機的空間，而是一場融合文化、美學與美食的藝術饗宴。此外，星宇航空貴賓室引進精品甜點「承繼」和排隊名店「午冬」等多家人氣甜點品牌，為旅客的餐後體驗增添甜蜜驚喜。

星宇航空攜手請客樓及辰園將米其林星級餐廳菜色正式引進機場貴賓室。圖／星宇航空提供
榮獲《臺灣米其林指南》一星的「請客樓」，以江浙與川揚料理見長，經典工藝展現細緻風味與獨特層次。圖／星宇航空提供
