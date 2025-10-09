首屆「米其林星鑰」評選出爐　台灣4飯店奪一星

快訊

中央社／ 台北9日電
《米其林指南》預計於2025年10月8日揭曉並推出最新全球米其林星鑰飯店（MICHELIN Keys）評選名單。圖／米其林提供
米其林指南今天公布首屆「全球米其林星鑰」評選結果，全球共2457間飯店脫穎而出，榮獲星鑰殊榮，其中台灣有4間飯店奪得「一星鑰」，展現台灣旅宿設計與服務的國際水準。

米其林星鑰根據5項通用標準進行評選，重視整體的旅宿體驗，而非單一設施或服務項目。星鑰評級共分為3等。

米其林一星鑰為美好獨特的住宿體驗，不容錯過；米其林二星鑰為驚喜非凡的住宿體驗，值得繞道前往；米其林三星鑰畢生難忘的住宿體驗，值得專程前往。

米其林指南今天發布新聞稿表示，首屆「全球米其林星鑰」評選結果，全球共2457間飯店脫穎而出，榮獲星鑰殊榮。

其中台灣以其獨特的款待哲學與設計美學嶄露頭角，共有4間飯店榮獲「一星鑰」肯定，展現台灣旅宿設計與服務的國際水準，吸引全球旅人目光。

獲得米其林一星鑰的是台北嘉佩樂酒店、金普頓大安酒店-台北、台北文華東方酒店及虹夕諾雅-谷關。

米其林指南說，自去年首次於15個目的地推出星鑰制度以來，米其林指南評審團隊進一步深入評鑑全球超過7000間原已推薦的飯店，從中選出最具代表性的頂級住宿。

其中表現最優異的飯店依評等獲頒一至三星鑰，象徵住宿品質的全新國際標準，星鑰的評選標準嚴格，反映出設計美學、服務細膩度與地理位置上的綜合表現，讓每一次入住都成為旅人心中難以抹滅的記憶。

米其林指南國際總監普勒內克（GwendalPoullennec ）表示，125年前，米其林指南為卓越品味的旅人而生，如今再一次在旅宿世界中重新定義卓越，正如米其林星級代表全球料理的巔峰，米其林星鑰則獻給那些讓住宿成為藝術的飯店，讓設計、服務與地點完美交融，創造無與倫比的回憶。

