聽新聞
0:00 / 0:00
舒華回家啦！桃園女兒接觀光大使 絕美照曝光！笑喊：誰比我更適合
韓夯團i-dle成員舒華出道8年，近來以「桃園女兒」的身份接下桃園觀光大使代言，她氣勢十足笑問：「你們想一下到底誰最適合擔任桃園觀光大使？當然是我啊！」她形容自己在接到家鄉桃園邀約時的心情：「當時確認要來桃園擔任觀光大使時，覺得很開心很幸運很榮幸被邀請！覺得能找到我來代言，真的是對的！」
網路資料寫舒華來自桃園楊梅，而她這次親口解釋真正的老家到底在哪，「我從小就在富岡長大，我家鄉很樸實、單純而美好，人情味極為濃厚，空氣又好又安靜，我真的超推薦大家來桃園時別忘記要去富岡走走，而且記得一定要跟著我一起『舒式』玩桃園」。
舒華與拍攝團隊在桃園拍攝整整2天，她邊工作邊吃玩桃園，氣氛十分歡樂，舒華也公開在整個拍攝過程中自己最愛的舒式景點，「因為我長期都在韓國及海外巡演就算回家，真的都是來去匆忙，但這次因為擔任桃園觀光大使，跟著廣告拍攝時，真的對桃園好多景點都超驚豔」。
她提到這次走訪，與兒時記憶的桃園有些不同，「像是大溪老街老宅的古樸感，小烏來的天然絕美風景、橫山書法藝術館文青味十足，還有超多我愛的桃園美食，推薦全球旅客一定要來桃園旅行，大家也可以期待之後廣告播出時，就能知道我吃了哪些桃園在地美食哦」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言