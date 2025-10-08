快訊

桃園最新觀光大使出爐 韓團I-DLE成員葉舒華：當然是我啊！

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
韓團I-DLE成員葉舒華成為桃園最新觀光大使。圖／桃園市政府提供
韓團I-DLE成員葉舒華成為桃園最新觀光大使。圖／桃園市政府提供

桃園市政府推廣觀光，今宣布韓團I-DLE成員葉舒華出任桃園觀光大使。桃園出身的葉舒華16歲勇闖韓國追夢，如今紅遍亞洲，還征服歐美，此次以「桃園女兒」身分回家，她難掩興奮情緒，也自信地說「想像一下，誰最適合當桃園觀光大使？當然是我啊」。

桃園市觀光旅遊局表示，葉舒華出身於桃園楊梅富岡，此次代言桃園觀光，首波釋出的景點有大溪老街、橫山書法藝術館與小烏來天空繩橋等，而桃園還有很多感性場地，等待旅人來發掘。

結合舒華擔任觀光大使，桃市府推出「舒華樂桃桃x TAOYUAN」限量小卡，每張卡以舒華美照與桃園景點設計，還有她的親筆簽名字樣，首波贈送活動將串連「桃園好棧」辦理，各旅宿業者將推各自專屬優惠住房方案， 15日起可上桃園觀光導覽網優惠情報專區查詢。

韓團I-DLE成員葉舒華成為桃園最新觀光大使。圖／桃園市政府提供
韓團I-DLE成員葉舒華成為桃園最新觀光大使。圖／桃園市政府提供
韓團I-DLE成員葉舒華成為桃園最新觀光大使。圖／桃園市政府提供
韓團I-DLE成員葉舒華成為桃園最新觀光大使。圖／桃園市政府提供
韓團I-DLE成員葉舒華成為桃園最新觀光大使。圖／桃園市政府提供
韓團I-DLE成員葉舒華成為桃園最新觀光大使。圖／桃園市政府提供

